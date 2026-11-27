Quattro giocatori per tre posti a centrocampo. Antonio Floro Flores dovrà sciogliere diversi dubbi in vista della trasferta contro il Palermo, soprattutto dopo le indicazioni positive emerse dal successo per 5-0 contro l’Empoli. Come evidenzia Il Mattino, le prestazioni di Prisco e Siatounis hanno ampliato le possibilità di scelta del tecnico giallorosso, chiamato a gestire anche le energie dei propri uomini alla terza partita in otto giorni.

Siatounis, il centrocampista con il fiuto del gol

Nonostante sia partito dalla panchina contro l’Empoli, Siatounis è riuscito a lasciare il segno, realizzando la quinta rete del suo campionato e confermandosi il miglior marcatore del Benevento.

Il centrocampista greco ha già superato il proprio record personale tra i professionisti, migliorando le quattro reti realizzate nella precedente stagione con il Potenza.





Prima della sfida contro i toscani, Floro Flores lo aveva schierato titolare per nove partite consecutive. Il turno di riposo potrebbe favorirne il ritorno dal primo minuto al Barbera.

«Siatounis può essere il nuovo Pontisso», aveva dichiarato il direttore sportivo Padella al termine del mercato estivo. Una scelta che, alla luce del rendimento del centrocampista, si sta rivelando particolarmente azzeccata.

Prisco rilancia la propria candidatura

Come sottolinea Il Mattino, contro l’Empoli ha funzionato anche la convivenza tra Prisco, schierato davanti alla difesa, e Maita, impiegato da mezzala.

La rete del momentaneo 2-0, realizzata con una conclusione dalla distanza, e la qualità della prestazione hanno rilanciato le quotazioni di Prisco, che aveva perso il posto da titolare dopo l’espulsione rimediata contro l’Ascoli alla terza giornata, complice anche un problema muscolare.

Al Barbera, tuttavia, Floro Flores potrebbe tornare alla configurazione abituale del centrocampo.

Kouan e Maita per contrastare la qualità del Palermo

Particolarmente importante sarà il contributo di Kouan, chiamato a fronteggiare la fisicità di Hernani e le qualità di Segre e Ranocchia.

Proprio Segre, secondo quanto ricordato da Il Mattino, era stato uno degli obiettivi più ambiziosi del Benevento durante la scorsa sessione estiva di calciomercato.

Kouan ha accumulato 885 minuti di gioco, partendo titolare in nove delle ultime dieci partite. Qualche segnale di stanchezza è emerso anche contro l’Empoli, nonostante l’ennesima prestazione positiva.

Capitan Maita, invece, parte favorito per occupare la posizione davanti alla difesa. Con 1.119 minuti disputati, è il giocatore di movimento più utilizzato della rosa giallorossa, alle spalle del portiere Vannucchi (1.170 minuti). Il centrocampista, sempre presente nelle quindici gare stagionali, dovrà però fare attenzione alla diffida.

Benevento, otto gol arrivano dal centrocampo

La capacità realizzativa dei centrocampisti rappresenta uno dei principali punti di forza della formazione sannita.

Come evidenzia Il Mattino, delle 21 reti realizzate complessivamente dal Benevento in campionato, ben otto portano la firma dei centrocampisti.

I giallorossi occupano il secondo posto in questa particolare graduatoria insieme al Modena, alle spalle di Mantova e Carrarese, entrambe a quota nove.

Un dato che rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per il Palermo, chiamato a prestare particolare attenzione agli inserimenti dei centrocampisti avversari nella sfida del Renzo Barbera.