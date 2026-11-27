Giornale di Sicilia: “Palermo, segnali dall’infermeria: Palumbo verso il rientro, tre recuperi nel 2027”
Qualche buona notizia arriva dall’infermeria del Palermo, anche se Filippo Inzaghi dovrà fare ancora i conti con diverse assenze in vista della sfida contro il Benevento. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le condizioni di Antonio Palumbo sono in miglioramento, ma il suo ritorno tra i convocati non è ancora scontato.
Palumbo migliora, convocazione ancora in dubbio
Il centrocampista rosanero sta meglio e si avvicina al rientro. Resta tuttavia da capire se potrà essere a disposizione già domani contro il Benevento.
Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, anche l’eventuale presenza in panchina di Palumbo resta da valutare.
Bozzolan, Barba ed Estevez ancora ai box
Non sono ancora pronti a tornare a disposizione di Inzaghi Bozzolan, Barba ed Estevez. Per i tre calciatori, tuttavia, i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi, come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.
Bani, Pierozzi e Joronen: rientro nel 2027
Diversa la situazione degli altri lungodegenti. Secondo quanto riferito da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Mattia Bani, Niccolò Pierozzi e Jesse Joronen dovranno attendere il 2027 per tornare a disposizione.
Ulteriori indicazioni sulle condizioni degli indisponibili potrebbero arrivare questo pomeriggio, quando Filippo Inzaghi interverrà alle ore 17.30 in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare la sfida contro il Benevento.