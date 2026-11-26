Il Palermo continua a lavorare in vista della sfida contro il Benevento, in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.

Questa mattina la formazione guidata da Filippo Inzaghi ha sostenuto una seduta di allenamento al Palermo CFA di Torretta, con il gruppo diviso in base agli impegni dell’ultima gara di campionato.

Come comunicato dal club rosanero, i calciatori impegnati nel match contro il Südtirol hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha effettuato un’esercitazione incentrata su cross e conclusioni in porta.





Il Palermo prosegue dunque la marcia di avvicinamento alla sfida contro i sanniti, con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto contro gli altoatesini e consolidare il primato in classifica.

Domani, venerdì 27 novembre, alle ore 17.30, Filippo Inzaghi presenterà la partita in conferenza stampa al Palermo CFA.