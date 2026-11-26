Il Palermo si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico, ma a caratterizzare la sfida contro il Benevento potrebbe essere anche il maltempo. Per la gara in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, le previsioni meteorologiche indicano infatti una serata caratterizzata da pioggia, vento e temperature intorno ai 14 gradi.

Le precipitazioni dovrebbero iniziare già nel pomeriggio, intorno alle ore 16, per poi proseguire durante tutta la serata. Proprio nella fascia oraria in cui si disputerà Palermo-Benevento sono previste piogge intermittenti, con accumuli orari compresi tra 0,8 e 1 millimetro.

Al momento del calcio d’inizio la temperatura dovrebbe attestarsi intorno ai 14,4 gradi, con venti provenienti da nord-nordovest a circa 14-15 km/h e raffiche fino a 28 km/h. Nel corso della ripresa è previsto un leggero rinforzo del vento.





Palermo-Benevento, le previsioni meteo durante la partita

Orario Condizioni Temperatura Pioggia 18.00 Pioggia 14,3 °C 1,6 mm 19.00 Pioggia 14,4 °C 0,8 mm 20.00 Pioggia 14,3 °C 0,8 mm 21.00 Pioggia 14,4 °C 1 mm 22.00 Pioggia 14,3 °C 0,8 mm 23.00 Pioggia 14,4 °C 0,7 mm

Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi soltanto intorno alla mezzanotte, mentre la visibilità dovrebbe rimanere buona per tutta la serata.

Nonostante le condizioni meteorologiche poco favorevoli, al Renzo Barbera sono attesi oltre 30mila spettatori, pronti a trascinare la formazione di Filippo Inzaghi. Per i tifosi rosanero sarà opportuno munirsi di impermeabili e abbigliamento adeguato, soprattutto nei settori scoperti dello stadio.

Le previsioni, a due giorni dalla partita, potrebbero comunque subire variazioni nelle prossime ore.