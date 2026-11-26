Il Vicenza volta pagina dopo l’esonero di Gallo e l’arrivo in panchina di mister Dionigi. A fare chiarezza sulla situazione in casa biancorossa è intervenuto il direttore generale Werner Seeber, che ha parlato alla stampa affrontando diversi temi, dalla separazione con il precedente allenatore alle prospettive per il futuro.

Il dirigente ha voluto innanzitutto ringraziare Gallo e il suo staff per il lavoro svolto, assumendosi anche le responsabilità per il momento attraversato dalla squadra. Nessuna intenzione, tuttavia, di aprire processi: adesso la priorità è concentrarsi sul campo e raggiungere l’obiettivo salvezza.

Vicenza, Seeber sull’esonero di Gallo: «Abbiamo sbagliato tutti»

Il direttore generale ha espresso parole di riconoscenza nei confronti del tecnico esonerato e dei suoi collaboratori, sottolineando come le difficoltà incontrate non siano attribuibili a una sola persona.





Queste le sue dichiarazioni, riportate da Triveneto: «Ringrazio Gallo per le soddisfazioni così come il suo staff. Siamo arrivati a questo punto perché abbiamo sbagliato tutti. Io in primis ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità però non è il momento dei processi, ora mettiamo tutto l’impegno che pensiamo serva. Dello staff vecchio rimangono Onesti, Dalmonte e Pegoraro».

Sul futuro e le parole di Rosso: «Qui non c’è caos»

Seeber si è poi soffermato sulle prospettive del Vicenza, rispondendo anche alle considerazioni di Rosso in merito alla situazione della squadra e alla gestione del campionato di Serie B.

Il dirigente ha voluto allontanare le voci relative a possibili divisioni interne, ribadendo la piena sintonia tra le diverse componenti societarie. L’obiettivo, infatti, è condiviso da tutti: mantenere la categoria.

«Conosco questa piazza e so che già in passato ci sono state queste situazioni, vedo però che il passato non ha insegnato le cose. Qui non c’è caos, siamo allineati con patron, presidenti e cda. Siamo allineati tra di noi per le scelte, voglio tranquillizzare tutti. L’obiettivo è di salvare questa squadra».

Parole importanti quelle di Seeber, che prova a compattare l’ambiente in un momento delicato della stagione. Con Dionigi al timone, il Vicenza è chiamato a reagire e a invertire la rotta: la priorità della società è chiara, conquistare la salvezza e difendere la permanenza in Serie B.