Il Pisa Sporting Club ha annunciato ufficialmente la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito dei recenti cambiamenti intervenuti all’interno della società. Attraverso un comunicato ufficiale, il club nerazzurro ha reso noti i nomi dei componenti del nuovo CdA, confermando alla guida Damien Comolli , che manterrà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato.

L’assetto societario rimane sostanzialmente invariato rispetto al precedente, con alcune novità tra i membri del Consiglio e la nomina di un nuovo Sindaco Unico.

Pisa, la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Tra le principali novità figura l’ingresso di Marco Carrai , manager di alto profilo che andrà ad arricchire la struttura dirigenziale del club toscano. Carrai ricopre attualmente gli incarichi di Presidente di Toscana Aeroporti e Presidente Esecutivo di JSW Italy.





Confermati, oltre a Comolli, anche Alexander Knaster, Marco Lippi, Julie Michelle Harper, Stephen Gauci e Francesco Burdese.

Il ruolo di Sindaco Unico sarà invece affidato a Marco Lomi, che subentra dopo la scadenza del mandato del precedente titolare.

Il comunicato ufficiale del Pisa

Di seguito la nota integrale diffusa dalla società nerazzurra:

“La Società Pisa Sporting Club, a seguito dei recenti avvicendamenti intervenuti negli organi societari, comunica la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione. L’assetto del CdA mantiene sostanzialmente invariata la propria struttura, con la sostituzione dei consiglieri uscenti e la nomina di un nuovo Sindaco Unico, a seguito della scadenza del mandato del precedente titolare dell’incarico.

Ai componenti già presenti nel precedente Consiglio di Amministrazione – il Presidente e Amministratore Delegato Damien Comolli, Alexander Knaster, Marco Lippi, Julie Michelle Harper, Stephen Gauci e Francesco Burdese – si aggiunge Marco Carrai.

Manager di alto profilo, Marco Carrai entra a far parte del nuovo assetto consiliare nell’ambito di un percorso volto al consolidamento della struttura societaria e alla valorizzazione di nuove competenze professionali; Carrai attualmente ricopre gli incarichi di Presidente di Toscana Aeroporti e Presidente Esecutivo di JSW Italy.

Il ruolo di Sindaco Unico sarà affidato a Marco Lomi.

Il Pisa Sporting Club augura buon lavoro ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e rivolge un sentito ringraziamento ai membri uscenti per il contributo e l’attività svolta nel corso dei rispettivi mandati”.

Con questa comunicazione, il Pisa ufficializza dunque il nuovo assetto dirigenziale, puntando sulla continuità della propria struttura societaria e sull’ingresso di nuove competenze per affrontare i prossimi impegni dentro e fuori dal campo.