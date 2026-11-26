Nuovo incarico per Oreste Vigorito, presidente del Benevento, prossimo avversario del Palermo in campionato. Il patron del club sannita è stato nominato vicepresidente di B4People Impresa Sociale S.r.l., la società costituita dalla Lega Serie B per sviluppare e coordinare attività e progetti dedicati alla sostenibilità sociale e ambientale.

La nomina è stata deliberata dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione riunitisi a Roma il 24 novembre, alla presenza del presidente Paolo Bedin, del consigliere Gianluigi Pocchi e del sindaco di B4People Massimo Graziosi.

L’ingresso di Vigorito nella governance della società rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento della piattaforma, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più direttamente i club cadetti nella definizione delle strategie e delle iniziative.





LE DICHIARAZIONI DI PAOLO BEDIN

«La forte identità territoriale della Lega Serie B rappresenta una risorsa e, allo stesso tempo, una responsabilità. La Serie BKT non è soltanto un campionato di calcio, ma una realtà profondamente radicata nelle comunità che rappresenta. Per questo vogliamo mettere la visibilità e la forza del nostro movimento, delle venti città e dei milioni di tifosi che ci seguono al servizio di iniziative capaci di generare valore e un impatto positivo. Con B4People intendiamo dare identità, struttura e continuità a questo impegno, trasformando le tante progettualità in un percorso strategico condiviso con le nostre società associate. La nomina di Oreste Vigorito rappresenta un contributo importante in questa direzione: la sua esperienza imprenditoriale e sportiva e la sua conoscenza del territorio saranno preziose per accompagnare la crescita della piattaforma e renderla sempre più vicina alle esigenze e alle sensibilità dei nostri club».

LE DICHIARAZIONI DI ORESTE VIGORITO

«Desidero innanzitutto ringraziare la Lega Serie B e il Consiglio di Amministrazione di B4People per la fiducia accordatami. Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole del valore e dell’ambizione di un progetto che mette al centro la sostenibilità, l’inclusione e il rapporto tra il calcio e i territori. Credo che la condivisione di idee, esperienze e competenze sia fondamentale per dare continuità e concretezza a questo percorso. Per questo invito tutti a partecipare attivamente, con spirito di collaborazione e apertura al confronto, affinché ciascuno possa offrire il proprio contributo alla crescita di B4People e alla realizzazione di progettualità capaci di generare un impatto positivo sulle nostre comunità. Sono convinto che, lavorando insieme, potremo continuare a dare forma a un progetto ambizioso e costruire nuove opportunità per tutto il movimento».

B4CHRISTMAS: UN GOL PER NATALE

Nel corso della riunione sono state delineate anche le linee guida di B4Christmas – Un Gol per Natale, iniziativa di responsabilità sociale che la Lega Serie B promuoverà in occasione di una delle giornate di campionato in programma nel mese di dicembre.

L’obiettivo sarà quello di organizzare una raccolta fondi destinata a sostenere un progetto di contrasto alle dipendenze digitali, fenomeno in costante crescita soprattutto tra le giovani generazioni.

Tra gli altri obiettivi di B4People figurano lo sviluppo di progetti dedicati ai diritti umani, all’inclusione, alla tutela delle persone e alla salvaguardia ambientale, attraverso il coinvolgimento delle società cadette e la collaborazione con enti pubblici e privati.