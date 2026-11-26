Non soltanto il risultato del campo. La sfida tra Palermo e Südtirol, terminata con il successo dei rosanero per 4-1, ha avuto anche uno strascico disciplinare legato a un episodio verificatosi durante l’intervallo.

Il Giudice Sportivo, Emilio Battaglia, ha infatti inflitto una giornata di squalifica a Emanuele Suagher, collaboratore tecnico del Südtirol, per un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore rosanero nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

L’episodio ha generato un breve momento di tensione tra i tesserati delle due società, come riportato nel comunicato ufficiale della Lega Serie B.





Di seguito la motivazione integrale del provvedimento:

«Per avere, a fine primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che generava un breve momento di tensione tra i tesserati delle due Società».

Nel comunicato non viene specificata l’identità del calciatore del Palermo coinvolto nell’episodio. Nessun provvedimento disciplinare è stato adottato nei confronti dei tesserati rosanero in relazione all’accaduto.