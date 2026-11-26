Palermo-Benevento, domani la conferenza stampa di Inzaghi
Filippo Inzaghi si prepara a presentare la prossima sfida di campionato del Palermo. Domani, venerdì 27 novembre, alle ore 17.30, l’allenatore rosanero interverrà in conferenza stampa presso il Palermo CFA di Torretta, alla vigilia della gara contro il Benevento.
Il tecnico presenterà l’impegno in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, soffermandosi sulle condizioni della squadra e sulle insidie della sfida contro la formazione guidata da Antonio Floro Flores.
Reduce dal convincente successo per 4-1 contro il Südtirol, il Palermo punta a conquistare la settima vittoria casalinga consecutiva in campionato e a consolidare il primato in classifica.
Una partita dal significato particolare anche per Inzaghi, che ritroverà il Benevento, società con cui in passato ha conquistato la promozione in Serie A.
Come di consueto, ilovepalermocalcio.com vi proporrà le dichiarazioni del tecnico rosanero.