Adesso è ufficiale: Lorenzo Tonelli è il nuovo allenatore dell’Empoli. La società toscana ha annunciato la nomina dell’ex difensore, chiamato a risollevare le sorti della formazione azzurra, attualmente ultima nella classifica di Serie B.

Tonelli, che prende il posto di Matteo Andreoletti, farà il suo esordio sulla panchina della prima squadra in occasione della sfida casalinga contro l’Hellas Verona, valida per la 14ª giornata di campionato.

Ad affiancarlo ci sarà Francesco Tavano, storica bandiera dell’Empoli, che entrerà nello staff nel ruolo di collaboratore tecnico. Tra le possibili novità figura anche Raul Albiol, il cui ingresso nello staff non è però menzionato nel comunicato ufficiale della società.





Di seguito il comunicato dell’Empoli:

«Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico».