Palermo-Benevento, le quote dei bookmakers: rosanero favoriti al Barbera
Il Palermo parte favorito nella sfida contro il Benevento, in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Secondo le quote dei principali bookmakers, la formazione di Filippo Inzaghi ha maggiori possibilità di conquistare i tre punti rispetto ai giallorossi guidati da Antonio Floro Flores.
Il rendimento casalingo dei rosanero, reduci dal convincente 4-1 contro il Südtirol e capaci di vincere tutte le prime sei partite interne di questo campionato, si riflette anche nelle valutazioni degli operatori.
La vittoria del Palermo è quotata mediamente a 1.84, mentre il pareggio si attesta a 3.54. Più alta la valutazione relativa al successo del Benevento, con una quota media di 3.79.
Nonostante il pokerissimo rifilato all’Empoli nell’ultimo turno, dunque, i sanniti partono sfavoriti nella trasferta contro la capolista.
Palermo-Benevento, le quote dei principali bookmakers
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Bet365: 1 a 1.85 – X a 3.60 – 2 a 3.90.
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SNAI: 1 a 1.90 – X a 3.50 – 2 a 3.75.
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Betflag: 1 a 1.82 – X a 3.55 – 2 a 4.00.
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Lottomatica: 1 a 1.82 – X a 3.55 – 2 a 4.00.
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NetBet: 1 a 1.83 – X a 3.60 – 2 a 3.85.
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888sport: 1 a 1.81 – X a 3.45 – 2 a 3.50.
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LeoVegas: 1 a 1.83 – X a 3.50 – 2 a 3.55.
Le valutazioni dei bookmakers sono dunque concordi nell’indicare il Palermo come favorito. La squadra di Inzaghi, forte dei 30 punti conquistati nelle prime 13 giornate, cercherà di centrare la settima vittoria casalinga consecutiva in campionato davanti a un Barbera che si preannuncia gremito.
Le quote riportate si riferiscono alla rilevazione del 26 novembre e potrebbero subire variazioni prima del calcio d’inizio.