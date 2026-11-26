Il caso relativo alle violazioni delle norme finanziarie del Manchester City rischia di avere ulteriori conseguenze. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Arsenal stanno preparando azioni legali per ottenere risarcimenti che potrebbero raggiungere complessivamente diverse centinaia di milioni di sterline.

Manchester United, Liverpool e Tottenham si sono affidati allo studio legale londinese Wiggin, specializzato nei settori dei media, dell’intrattenimento e della tecnologia. L’Arsenal, invece, ha scelto di procedere attraverso i propri legali dello studio HFS Kramer.

Le tre società assistite da Wiggin avrebbero incaricato gli stessi analisti di quantificare le perdite economiche derivanti dalle presunte irregolarità finanziarie del Manchester City, pur preparando richieste di risarcimento separate.





«I casi sono simili ma diversi. La causa alla base potrebbe essere la stessa, ma i danni saranno differenti, quindi si tratterà di richieste separate», ha spiegato una fonte a conoscenza della vicenda.

Il Tottenham potrebbe avanzare la richiesta più elevata

Secondo la ricostruzione del The Guardian, il Tottenham sarebbe stato il primo club a muoversi sul piano legale dopo le accuse formulate nei confronti del Manchester City nel febbraio 2023.

Nel novembre 2024, Spurs, Manchester United, Liverpool e Arsenal avevano presentato notifiche legali per tutelare il proprio diritto a richiedere eventuali risarcimenti, evitando il rischio di prescrizione.

Il Tottenham potrebbe avanzare la richiesta economicamente più consistente, avendo mancato in quattro occasioni la qualificazione alla Champions League a vantaggio del Manchester City nel periodo interessato dalle violazioni. Le perdite legate alla partecipazione all’Europa League anziché alla massima competizione continentale sarebbero superiori a 120 milioni di sterline.

Manchester United e Liverpool, invece, avevano concluso rispettivamente nel 2012 e nel 2014 il campionato al secondo posto alle spalle dei Citizens, con conseguenti mancati introiti legati a premi, ricavi commerciali e bonus.

Anche l’Arsenal prepara la propria azione legale

Come evidenzia The Guardian, anche l’Arsenal potrebbe avanzare una richiesta particolarmente significativa. Nel 2017 i Gunners terminarono la Premier League al quinto posto, mentre il Manchester City chiuse terzo. Per il club londinese iniziò così un periodo di sei stagioni consecutive senza partecipazioni alla Champions League.

L’Arsenal potrebbe inoltre chiedere ulteriori risarcimenti in relazione alle cessioni al Manchester City di cinque calciatori: Kolo Touré, Gaël Clichy, Emmanuel Adebayor, Bacary Sagna e Samir Nasri, sostenendo che quelle operazioni sarebbero state finanziate attraverso risorse artificialmente incrementate.

Anche Everton, Newcastle, Chelsea e altre società potrebbero aver subito conseguenze economiche e sportive. Il Chelsea, tuttavia, non risulterebbe aver intrapreso azioni legali analoghe.

Il Manchester City respinge le accuse e presenta ricorso

Secondo quanto riferito dal The Guardian, a settembre la Premier League ha annunciato che una commissione indipendente aveva riconosciuto il Manchester City responsabile della maggior parte delle oltre cento contestazioni, stabilendo che il club avrebbe artificialmente incrementato i propri ricavi di oltre 900 milioni di sterline tra il 2009 e il 2018 attraverso contratti fittizi.

Il Manchester City ha sempre respinto le accuse e ha presentato ricorso contro la decisione della commissione indipendente.

Nel comunicato diffuso a ottobre, la società ha sostenuto che la sentenza contiene «molteplici ed evidenti errori sostanziali di diritto, di principio e di fatto ed è inaffidabile».

Il ricorso sarà esaminato il prossimo mese da una nuova commissione composta da tre membri. Nel frattempo, le quattro big della Premier League continuano a preparare le rispettive richieste di risarcimento.