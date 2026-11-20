Il futuro del calcio europeo passa sempre più spesso dai giovanissimi. Calciatori che non hanno ancora compiuto 17 anni, ma che sono già protagonisti sul mercato internazionale, attirando l’interesse dei principali club e conquistando spazio nelle prime squadre. Da JJ Gabriel a Max Dowman, passando per gli italiani Gabriele Borsa e Federico Croci, la nuova generazione di talenti sta cambiando le strategie delle società.

Come racconta Repubblica, il mercato dei giovani si muove ormai con largo anticipo. Le grandi squadre cercano di assicurarsi i prospetti più promettenti prima che il loro valore economico diventi proibitivo, mentre cresce l’attenzione sulla necessità di proteggerli dalle pressioni e dalle aspettative.

Real Madrid, vicino l’arrivo del sedicenne JJ Gabriel

Il Real Madrid è vicino all’acquisto di JJ Gabriel, attaccante inglese di 16 anni cresciuto nel settore giovanile del Manchester United.





Il giovane calciatore ha già salutato il club inglese e potrebbe trasferirsi in Spagna a gennaio, con l’obiettivo iniziale di essere inserito nel Castilla, la seconda squadra dei blancos.

La società madrilena avrebbe superato la concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, assicurandosi uno dei profili più seguiti del panorama europeo.

L’operazione prevede un indennizzo di formazione di 360mila euro, secondo le disposizioni FIFA.

Resta però aperta la posizione del Manchester United, che starebbe valutando eventuali iniziative legali qualora emergessero contatti non autorizzati avvenuti prima del sedicesimo compleanno del giocatore.

Arsenal, Dowman continua a battere record

Tra i protagonisti della nuova generazione figura anche Max Dowman, talento dell’Arsenal nato il 31 dicembre 2009 e già lanciato da Mikel Arteta.

Il 16 novembre il centrocampista offensivo è diventato il più giovane marcatore della storia dell’Inghilterra Under 21, segnando il gol del 3-2 contro la Francia a 16 anni e 320 giorni.

Un primato che gli ha permesso di superare Jude Bellingham.

Dowman aveva già scritto una pagina importante della Premier League a marzo, quando aveva trovato la rete contro l’Everton a 16 anni e 73 giorni, diventando il più giovane goleador della competizione.

Numeri che confermano la precocità di un calciatore considerato tra i prospetti più interessanti del calcio inglese.

Milan, Borsa blindato per respingere il Manchester City

Anche il calcio italiano prova a difendere i propri talenti dall’interesse delle grandi società straniere.

Secondo quanto evidenziato da Repubblica, il Milan ha deciso di blindare Gabriele Borsa, classe 2010, attraverso un contratto professionistico.

Il giovane è cresciuto per undici stagioni nel settore giovanile rossonero e aveva attirato le attenzioni del Manchester City.

La società milanese ha scelto di puntare sulla continuità del percorso del calciatore, già protagonista dell’esordio con il Milan Futuro.

Borsa si è messo in evidenza anche con la Nazionale italiana Under 17, realizzando una doppietta contro il Lussemburgo.

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha sottolineato l’importanza di trattenere i giovani più promettenti.

«Speriamo di trattenere questi ragazzi, soprattutto quelli selezionabili per la Nazionale».

Tra gli strumenti a disposizione dei club figura anche l’apprendistato professionalizzante, che può essere utilizzato prima dei 16 anni con il consenso del giovane.

Calcagno ha chiarito il principio alla base del meccanismo:

«Chi vuole acquistarlo deve pagare il club che lo ha formato».

Fiorentina, Croci incanta: Mancini lo segue con attenzione

Un altro talento emergente è Federico Croci, trequartista classe 2010 della Fiorentina.

Il giovane viola ha realizzato otto gol in dieci partite tra Primavera e Youth League, conquistando anche l’esordio in Coppa Italia.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, che ha espresso parole di grande apprezzamento.

«Ha qualità, gioca con i 2007 facendo la differenza. Tecnicamente e fisicamente ci sta alla grande».

Mancini, che ha già convocato il classe 2009 Cassano del Como, segue dunque con interesse anche la crescita del talento viola.

Croci è osservato da numerosi club europei, ma ha scelto di proseguire il proprio percorso a Firenze.

I giovani talenti e il rischio delle pressioni

Nell’approfondimento di Repubblica trova spazio anche il tema della gestione dei calciatori più giovani, spesso esposti a grandi aspettative e offerte economiche importanti.

Andrea Ritorni, osservatore legato all’agente Claudio Vigorelli e già scopritore di Michael Kayode, ha ricordato le qualità mostrate da Croci fin da bambino.

«Era furbo in area e intelligente già da piccolissimo».

Lo scout ha poi utilizzato un’immagine significativa per spiegare come accompagnare la crescita dei giovani.

«Questi ragazzi sono come i canarini: bisogna dargli il becchime un pochino al giorno. Complimenti e critiche vanno centellinati. Vanno protetti da chi offre soldi, auto e regali eccessivi».

Un richiamo alla necessità di evitare che il talento venga condizionato da aspettative sproporzionate rispetto all’età.

Agenti e famiglie, l’importanza di proteggere i ragazzi

Anche Letterio Pino, segretario generale dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, ha evidenziato i rischi legati alla crescita troppo rapida dei giovani talenti.

«In Italia la pressione mediatica è minore rispetto a Inghilterra e Spagna, dove tanti talenti si perdono. Anche i genitori rischiano di sbagliare davanti a ricchezze improvvise, pensando che il figlio sia arrivato quando non è nemmeno partito».

Una riflessione condivisa anche da Nicola Bastoni, ex calciatore della Cremonese e padre di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter.

«Ogni genitore pensa di avere in casa Maldini o Maradona. Alessandro era all’Atalanta già a 7 anni. A 16 Gasperini cominciò a convocarlo e capimmo che poteva fare il calciatore».

L’esperienza del difensore nerazzurro dimostra quanto sia importante accompagnare gradualmente la maturazione di un giovane calciatore, senza anticipare i tempi.

Il futuro del calcio passa dai settori giovanili

Come sottolinea Repubblica, il calcio europeo sta vivendo una fase nella quale la ricerca dei talenti comincia sempre prima.

Real Madrid, Arsenal, Milan e Fiorentina rappresentano quattro esempi differenti di gestione dei giovanissimi: dall’acquisto internazionale alla valorizzazione interna, fino alla scelta di proteggere i propri prospetti attraverso contratti professionistici.

La sfida delle società non riguarda soltanto la capacità di individuare il talento, ma anche quella di accompagnarlo verso il calcio dei grandi.

Perché emergere a sedici anni può rappresentare un vantaggio importante, ma non offre alcuna garanzia sul futuro di una carriera.