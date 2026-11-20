Il ritorno al Ceravolo non sarà una trasferta come le altre per il Palermo. La sfida contro il Catanzaro, in programma domani, sabato 21 novembre, riporterà alla memoria la sconfitta nella semifinale d’andata dei playoff della scorsa stagione. Un ricordo ancora vivo per diversi calciatori rosanero, che avranno l’opportunità di prendersi una rivincita sportiva.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono sette i giocatori candidati a partire titolari che hanno vissuto direttamente quella delusione: Magnani, Ceccaroni, Augello, Segre, Ranocchia, Johnsen e Pohjanpalo. A questi si aggiungono Peda e Gyasi, che potrebbero inizialmente accomodarsi in panchina.

Palermo, nove giocatori ritrovano il Catanzaro dopo la semifinale playoff

La sconfitta dello scorso maggio rappresenta una delle pagine più amare della recente storia rosanero. Il Palermo si presentava alla semifinale con l’ambizione di conquistare la finale playoff, ma il confronto con il Catanzaro complicò il cammino della squadra di Inzaghi.





Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, diversi protagonisti di quella partita saranno nuovamente a disposizione dell’allenatore rosanero.

Magnani, Peda, Ceccaroni, Augello, Segre, Ranocchia e Pohjanpalo erano partiti dal primo minuto nella semifinale d’andata.

Johnsen era invece entrato al 7′ della ripresa, mentre Gyasi aveva fatto il proprio ingresso al 46′.

Questa volta, però, le scelte potrebbero essere differenti. Sette calciatori sono candidati a una maglia da titolare, anche se resta aperto il ballottaggio tra Magnani e Peda per un posto in difesa. Gyasi dovrebbe invece partire dalla panchina.

Dal sogno promozione alla vetta della Serie B: lo scenario è cambiato

Rispetto alla semifinale della passata stagione, la situazione delle due squadre è completamente diversa.

Allora Palermo e Catanzaro si affrontavano con lo stesso obiettivo: conquistare l’accesso alla finale playoff e continuare a inseguire la promozione in Serie A.

Adesso i rosanero arrivano in Calabria da capolista, con l’ambizione di consolidare il primato e proseguire il proprio percorso nelle zone più alte della classifica.

Il Catanzaro, invece, occupa l’ultimo posto e ha bisogno di punti per provare a risalire.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di due realtà che attraversano momenti profondamente differenti, con obiettivi e prospettive lontani da quelli che caratterizzavano il confronto dello scorso maggio.

La posizione in classifica premia il lavoro svolto dal Palermo, ma non dovrà rappresentare un motivo per abbassare la concentrazione.

Inzaghi cerca continuità, i protagonisti dei playoff vogliono il riscatto

La trasferta del Ceravolo offrirà al Palermo l’occasione di confermare i progressi compiuti durante questa prima parte di stagione.

La squadra di Filippo Inzaghi dovrà dimostrare di aver acquisito la continuità necessaria per mantenere il ruolo di protagonista nel campionato cadetto.

Affrontare una formazione in difficoltà può nascondere insidie, soprattutto quando l’avversario ha bisogno di un risultato positivo per invertire il proprio andamento.

Per i calciatori che hanno vissuto la semifinale playoff, però, esisterà anche una motivazione personale.

Tornare sullo stesso campo e affrontare nuovamente il Catanzaro rappresenterà la possibilità di trasformare una delusione in uno stimolo ulteriore.

Catanzaro-Palermo, una rivincita che vale anche per la classifica

Non ci sarà in palio l’accesso alla finale playoff, ma tre punti importanti per il prosieguo del campionato.

Il Palermo si presenterà al Ceravolo con una classifica che certifica il percorso di crescita compiuto finora e con la volontà di difendere il primo posto.

Come osserva Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ricordo della sconfitta della passata stagione potrà rappresentare una motivazione aggiuntiva per i sette rosanero candidati a scendere in campo dal primo minuto e per gli altri due protagonisti di quella sfida.

L’obiettivo principale resta quello di conquistare un risultato positivo e continuare la corsa in vetta alla Serie B.

Per chi era presente quella sera al Ceravolo, però, ci sarà anche l’opportunità di chiudere un conto sportivo rimasto in sospeso e sostituire il ricordo dell’eliminazione con quello di una nuova vittoria.