L’influenza è ormai alle spalle e Vavassori è pronto a tornare protagonista con la maglia del Palermo. Dopo aver dovuto rinunciare agli impegni con l’Italia Under 21 a causa delle condizioni di salute, l’esterno rosanero ha recuperato ed è nuovamente a disposizione di Filippo Inzaghi per la trasferta di Catanzaro.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il numero 9 vuole riprendere il percorso interrotto prima della sosta per le Nazionali, confermando un rendimento che lo ha reso uno dei calciatori più incisivi della Serie B.

Con Gabriel Strefezza ancora indisponibile, Vavassori è destinato a occupare nuovamente la posizione di ala destra nello schieramento rosanero.





Palermo, Vavassori ha segnato sei gol: quattro nelle ultime quattro partite

I numeri raccontano l’impatto dell’ex Atalanta sulla stagione del Palermo.

Vavassori ha già realizzato sei reti in campionato, alle quali si aggiunge un gol in Coppa Italia, per un totale di sette marcature stagionali.

Prima della pausa per le Nazionali, l’esterno classe 2005 aveva attraversato un periodo particolarmente positivo, andando a segno quattro volte nelle ultime quattro partite.

Due reti sono arrivate nelle sfide contro Carrarese e Pisa, mentre contro il Vicenza il numero 9 ha firmato una doppietta. A queste marcature si aggiungono i due gol realizzati contro il Padova.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, soltanto Belotti è riuscito a segnare quattro reti nello stesso arco di quattro giornate di Serie B.

Un rendimento che ha permesso a Vavassori di diventare una delle principali risorse offensive della squadra di Inzaghi.

L’influenza e la rinuncia all’Italia Under 21

L’ultima apparizione prima della sosta, contro l’Ascoli, non era stata all’altezza delle precedenti.

Allo stadio Del Duca, Vavassori non era riuscito a incidere sulla partita e aveva perso il pallone dal quale era nata l’azione del vantaggio dei padroni di casa.

La sua prestazione, tuttavia, era stata condizionata da uno stato di salute precario.

Il numero 9 era stato sostituito all’intervallo e successivamente aveva dovuto rinunciare alla convocazione dell’Italia Under 21.

Il commissario tecnico Silvio Baldini aveva manifestato personalmente la volontà di averlo a disposizione, ma le condizioni fisiche del calciatore non avevano consentito la sua partecipazione agli impegni degli azzurrini.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il rammarico è ormai superato e l’attenzione del giovane attaccante è interamente rivolta al campionato.

Catanzaro-Palermo, una nuova occasione per convincere Inzaghi

La trasferta del Ceravolo rappresenta per Vavassori l’occasione di tornare immediatamente protagonista.

Il Palermo si prepara ad affrontare il Catanzaro e Inzaghi potrà nuovamente contare sulla vivacità e sulla capacità realizzativa dell’esterno.

Il prossimo rientro di Strefezza potrebbe aumentare la concorrenza sulla fascia destra, ma le prestazioni offerte finora da Vavassori gli hanno consentito di ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie rosanero.

L’ex Atalanta non faceva ancora parte del Palermo nella semifinale d’andata dei playoff disputata lo scorso maggio al Ceravolo, ma potrà contribuire al tentativo della squadra di riscattare quella sconfitta.

Vavassori punta alla doppia cifra e sogna gli Europei Under 21

Quando Vavassori era stato presentato come nuovo calciatore del Palermo, Filippo Inzaghi lo aveva scherzosamente invitato a raggiungere quota 10-15 gol stagionali.

Un traguardo che, alla luce dei numeri attuali, appare alla portata.

Con sette reti complessive tra campionato e Coppa Italia, il classe 2005 è già vicino alla doppia cifra e, mantenendo il ritmo realizzativo dei primi mesi, potrebbe raggiungerla entro la fine del 2026.

Come osserva Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il rendimento con il Palermo potrebbe inoltre aprire nuove opportunità con l’Italia Under 21.

All’orizzonte ci sono gli Europei di giugno 2027, appuntamento al quale Vavassori punta dopo aver dovuto saltare l’ultima convocazione.

Prima, però, c’è il campionato. E la sfida contro il Catanzaro rappresenta il primo appuntamento per dimostrare di aver ritrovato la migliore condizione.