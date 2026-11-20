Il Palermo torna a Catanzaro con un obiettivo preciso: interrompere la serie negativa allo stadio Ceravolo e proseguire la propria marcia in vetta alla classifica di Serie B. La formazione guidata da Filippo Inzaghi si prepara a una trasferta che rievoca ricordi amari, ma arriva all’appuntamento con numeri e convinzioni profondamente diversi rispetto alla passata stagione.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Ceravolo rappresenta uno degli ultimi tabù ancora da superare per i rosanero. Proprio nell’impianto calabrese, infatti, il Palermo ha incassato due sconfitte particolarmente pesanti nella scorsa annata, una in campionato e l’altra nei playoff.

Palermo, il Ceravolo evoca due sconfitte pesanti

Il primo precedente negativo risale al 25 ottobre della passata stagione, quando il Palermo venne battuto per 1-0 dal Catanzaro nella sfida di campionato. Ancora più dolorosa la sconfitta del 17 maggio, quando i giallorossi si imposero per 3-0 nell’andata della semifinale playoff.





Quest’ultima partita rappresenta ancora oggi l’ultima sconfitta ufficiale dei rosanero.

Da allora la squadra di Inzaghi ha costruito una striscia di 14 risultati utili consecutivi, considerando il ritorno della semifinale playoff, le prime undici giornate del nuovo campionato e le due gare disputate in Coppa Italia.

Un percorso che testimonia la capacità del Palermo di reagire alla delusione della passata stagione e ripresentarsi ai vertici della Serie B.

Catanzaro-Palermo, il precedente del 1977/78

Nell’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, Paolo Vannini richiama anche un episodio lontano nel tempo, ma particolarmente significativo nella storia rosanero.

Nella stagione 1977/78, il Palermo allenato da Fernando Veneranda, con Chimenti e Magistrelli tra i protagonisti, arrivò a Catanzaro occupando il secondo posto in classifica e con concrete possibilità di conquistare la promozione in Serie A.

La sconfitta per 3-1 al Ceravolo compromise però le ambizioni dei siciliani, facendo sfumare un traguardo che sembrava ormai vicino.

Un precedente storico che contribuisce a rendere lo stadio calabrese un campo particolarmente insidioso nella memoria del Palermo.

Palermo capolista, Catanzaro ultimo: attenzione alle insidie

La sfida di domani metterà di fronte due squadre che attraversano momenti completamente differenti.

Il Palermo occupa il primo posto in classifica e arriva all’appuntamento forte della propria imbattibilità, mentre il Catanzaro si trova all’ultimo posto dopo un avvio di stagione complicato.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le posizioni in graduatoria non devono però indurre i rosanero a sottovalutare l’impegno.

Una situazione simile si era verificata anche nella passata stagione. Alla nona giornata, il Catanzaro non aveva ancora conquistato una vittoria, ma riuscì a superare proprio il Palermo grazie alla rete di Cisse, oggi al Milan e nel giro della Nazionale.

Quel successo rappresentò la prima affermazione stagionale per la squadra di Alberto Aquilani, che successivamente riuscì a risalire la classifica. Per i rosanero, invece, arrivò la prima sconfitta del campionato.

Palermo, la voglia di rivincita dopo il 3-0 nei playoff

Il ricordo più recente del Ceravolo è legato soprattutto alla semifinale playoff dello scorso maggio.

In quell’occasione il Catanzaro indirizzò la partita già nel primo quarto d’ora, grazie alla doppietta di Pietro Iemmello, prima di chiudere l’incontro sul 3-0.

Una sconfitta che lasciò il segno nella stagione rosanero e che rappresenta un ulteriore motivo di rivincita in vista della prossima sfida.

Il dato evidenziato dal quotidiano è significativo: delle sette sconfitte subite dal Palermo nella passata stagione regolare, due arrivarono proprio sul campo del Catanzaro.

Per la squadra di Inzaghi, dunque, la trasferta assume anche un valore psicologico. Superare il tabù Ceravolo significherebbe confermare la crescita del gruppo e la capacità di affrontare con maggiore maturità le difficoltà incontrate in passato.

Inzaghi punta sulla forza del gruppo

Il Palermo si presenta alla sfida con una struttura tecnica e mentale consolidata, rafforzata dalla lunga serie di risultati positivi.

Secondo l’analisi del quotidiano, la formazione rosanero dovrà evitare di lasciarsi condizionare dai precedenti e trasformare il desiderio di rivincita in una motivazione ulteriore.

Il maggiore tasso tecnico e la solidità mostrata finora rappresentano elementi sui quali Inzaghi potrà fare affidamento per cercare un risultato diverso rispetto alle ultime due trasferte a Catanzaro.

La partita rappresenterà quindi un banco di prova importante non soltanto per la classifica, ma anche per verificare la capacità della capolista di gestire le insidie emotive di un campo storicamente difficile.

Palermo, Inzaghi e Segre ricordano la piccola Alessia

Nell’articolo firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport trova spazio anche un momento particolarmente emozionante legato alla comunità rosanero.

Filippo Inzaghi, accompagnato dai propri figli, e Jacopo Segre, attualmente capitano in assenza di Mattia Bani, hanno partecipato alla festa organizzata in ricordo di Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo scomparsa lo scorso anno proprio alla vigilia della semifinale playoff contro il Catanzaro.

Alessia avrebbe compiuto nove anni mercoledì. La sua storia aveva profondamente colpito l’ambiente rosanero, che continua a ricordarla con affetto.

Un momento di partecipazione che ha coinvolto ancora una volta squadra e tifosi, alla vigilia del ritorno su un campo legato anche a quel doloroso ricordo.