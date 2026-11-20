La Serie B torna protagonista dopo la sosta per le Nazionali. La dodicesima giornata di campionato prenderà il via questa sera, venerdì 20 novembre, con l’anticipo tra Hellas Verona e Cesena, per poi proseguire sabato e domenica con incontri importanti per la corsa alla promozione e la lotta salvezza.

A guidare la classifica è il Palermo di Filippo Inzaghi, primo con 27 punti e un vantaggio di quattro lunghezze sul Modena e sette sull’Ascoli. I rosanero saranno impegnati sabato alle 17.15 sul campo del Catanzaro, fanalino di coda con appena sei punti. Una trasferta che nasconde diverse insidie, nonostante la distanza in graduatoria tra le due formazioni.

Il Modena, secondo a quota 23, ospiterà la Juve Stabia, mentre l’Ascoli, terzo con 20 punti, riceverà il Vicenza. Attenzione anche alla sfida tra Sampdoria e Benevento e al derby toscano tra Empoli e Pisa.





Serie B, il programma completo della 12ª giornata

Venerdì 20 novembre

Hellas Verona-Cesena, ore 20.30

Sabato 21 novembre

Ascoli-L.R. Vicenza, ore 15.00

Carrarese-Virtus Entella, ore 15.00

Modena-Juve Stabia, ore 15.00

Sampdoria-Benevento, ore 15.00

Südtirol-Cremonese, ore 15.00

Catanzaro-Palermo, ore 17.15

Empoli-Pisa, ore 19.30

Domenica 22 novembre

Avellino-Mantova, ore 15.00

Arezzo-Padova, ore 17.15

Serie B, la classifica aggiornata dopo 11 giornate

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 27 11 2 Modena 23 11 3 Ascoli 20 11 4 Mantova 19 11 5 Hellas Verona 16 11 6 Avellino 16 11 7 Benevento 16 11 8 Pisa 16 11 9 Cremonese 15 11 10 Südtirol 15 11 11 Padova 15 11 12 Cesena 15 11 13 Juve Stabia* 12 11 14 Sampdoria 11 11 15 Arezzo 11 11 16 Virtus Entella 10 11 17 Carrarese 10 11 18 Empoli 9 11 19 L.R. Vicenza 9 11 20 Catanzaro 6 11

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Palermo, a Catanzaro per consolidare il primato

La capolista riparte dal Ceravolo, un campo che nella passata stagione ha riservato più di una delusione ai rosanero. La squadra di Inzaghi vuole proseguire la propria serie positiva e difendere il vantaggio sulle dirette concorrenti.

Di fronte ci sarà un Catanzaro alla ricerca di punti per risalire dall’ultimo posto. Il divario in classifica è netto, ma il Palermo dovrà affrontare la trasferta con la massima attenzione per evitare passi falsi.

Alle spalle dei siciliani, il Modena proverà a sfruttare il turno casalingo contro la Juve Stabia per restare in scia, mentre l’Ascoli cercherà di consolidare la terza posizione.

La dodicesima giornata potrebbe quindi offrire indicazioni importanti sugli equilibri del campionato, con il Palermo chiamato a confermare il proprio ruolo di capolista.