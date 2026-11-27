Corriere dello Sport: “Palermo-Benevento, le probabili formazioni: Inzaghi verso la conferma dell’undici anti-Südtirol”
Il Palermo si prepara ad affrontare il Benevento nella sfida in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi sarebbe orientato a confermare la formazione che ha travolto il Südtirol nell’ultimo turno di campionato.
Palermo, Inzaghi verso la conferma
Complice il mancato recupero degli indisponibili, il tecnico rosanero dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto martedì sera. Come evidenzia il Corriere dello Sport, in difesa Peda rimane favorito su Magnani, mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Segre e Ranocchia.
Sulla trequarti spazio a Vavassori, Hernani e Johnsen, alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo. Strefezza partirà presumibilmente dalla panchina.
Benevento, Floro Flores cambia ancora
Nonostante il netto successo per 5-0 contro l’Empoli, Antonio Floro Flores dovrebbe proseguire con il turnover. Secondo il Corriere dello Sport, nella trasferta del Barbera sono previsti i rientri dal primo minuto di Siatounis e Salvemini.
Confermato in blocco il reparto difensivo, mentre l’unico indisponibile segnalato tra i sanniti è Pierozzi.
Palermo-Benevento, le probabili formazioni
Ecco le probabili scelte dei due allenatori secondo il Corriere dello Sport.
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Sciortino, Gomes, Mazzitelli, Gyasi, Bertolino, Strefezza, Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Kouan, Prisco, Siatounis; Cherubini, Salvemini, Okereke.
A disposizione: Esposito, Saio, Caldirola, Sernicola, Mannini, Lamesta, Talia, Schimmenti, Mignani, Tumminello.
Allenatore: Antonio Floro Flores.