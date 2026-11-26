Quattro vittorie consecutive, un gruppo sempre più unito e la voglia di continuare a crescere. La centrocampista del Palermo Women, Denise Licari, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club rosanero, soffermandosi sul momento positivo della squadra, sul prossimo scontro diretto contro la Roma Calcio Femminile e sulle emozioni del ritorno a Palermo dopo due stagioni al Frosinone. Spazio anche a una riflessione sul ruolo dello sport nella lotta contro la violenza sulle donne.

Sul momento positivo del Palermo Women

«Sicuramente è un momento molto positivo. Queste quattro vittorie consecutive ci hanno dato molta fiducia nel percorso che stiamo facendo. Ci hanno fatto capire che il lavoro svolto in settimana alla fine porta grandi risultati, però non abbassiamo mai la guardia e restiamo concentrate sul fare bene, sul portare sempre più punti possibili a casa».





Sulla continuità di rendimento

«La continuità sicuramente si costruisce durante gli allenamenti per poi portarla domenica in campo. Con lo staff, che è sempre molto disponibile, stiamo cercando di lavorare soprattutto sull’aspetto mentale, quindi sull’essere concentrate dal primo fino all’ultimo minuto. Noi ragazze chiediamo molto di più, in quanto siamo consapevoli di cosa siamo e di cosa possiamo dare ancora. Stiamo cercando di aumentare sempre l’intensità, allenamento dopo allenamento e domenica dopo domenica. Su questo ci stiamo lavorando tanto e stiamo anche ottenendo grandi risultati, quindi sono molto contenta e fiera delle mie compagne».

Sugli obiettivi stagionali

«L’obiettivo che ci siamo poste sicuramente è quello di fare bene, senza pressioni e senza paura. Lo stiamo facendo, abbiamo fiducia in ognuna di noi, siamo un bel gruppo e penso che il gruppo sia la cosa fondamentale per affrontare un campionato nel migliore dei modi. L’obiettivo primario è quello di crescere sempre di più insieme, far crescere anche le più piccole e lottare insieme per qualcosa che, secondo me, arriverà molto presto».

Sullo scontro diretto contro la Roma Calcio Femminile

«La Roma Calcio Femminile è sicuramente una squadra ben organizzata. Con il mister e con lo staff stiamo analizzando tutti i loro punti deboli, ma noi ci focalizziamo soprattutto sulla nostra identità. Vogliamo esprimere la nostra identità, il nostro modo di giocare e sono sicura che affronteremo la partita nel migliore dei modi, con la giusta grinta, la giusta convinzione e quella cattiveria agonistica che ci permette di arrivare il più lontano possibile».

Sul gol contro il Racing Catania in Coppa Italia

«Per me è stata un’emozione incredibile. Ricordo ancora le lacrime che ho versato nell’ultima partita di due anni fa, quando sapevo che ci potesse essere la possibilità di lasciare questo club. Sicuramente è stata un’emozione incredibile, contro una squadra siciliana ancora di più. Questo lo devo anche alle ragazze che mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Un grazie va anche a loro e alla società, ovviamente».

Sul ritorno a Palermo dopo l’esperienza al Frosinone

«Casa è sempre casa. Quando sono tornata a casa ho respirato un po’ quell’ossigeno che mi è mancato in questi due anni. Io penso che non ci sia un’altra maglia che possa avere lo stesso valore, se non quella della tua città. Sono molto contenta e spero di contribuire al massimo in questa stagione per ottenere grandi risultati».

«L’esperienza a Frosinone sicuramente mi ha segnato molto sull’aspetto mentale. Sto cercando di trasmettere questa cosa alle mie compagne, quelle più piccole e quelle che magari hanno un po’ meno esperienza. Ho avuto l’opportunità di confrontarmi con persone che hanno fatto categorie superiori ed è stato molto bello. Sto cercando di trasmettere tutto quello che ho imparato alle mie compagne, che se lo meritano e che danno ogni giorno il 100% di loro stesse. Sono tranquilla per questo».

Sulla crescita del club e sul progetto del City Football Group

«Sicuramente è un progetto che piano piano sta crescendo. Facciamo parte di un gruppo molto importante, che è il City Group, e sono sicura che prima o poi gli obiettivi verranno raggiunti. Al club devo solamente dire grazie, perché io nella vita non ho mai dato nulla per scontato. Il fatto che mi abbiano riaccolta mi ha fatto stare molto bene e mi stanno dando delle emozioni che probabilmente in questi due anni mi sono mancate. La maglia del Palermo è sempre la maglia del Palermo».

«Alle ragazze devo solamente dire grazie, perché anche loro mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo allenamento. Alcune sono piccole, quindi bisogna dare loro una pacca sulle spalle in più rispetto magari alle più grandi e a chi ha più esperienza, e sono pronta a farlo. Insieme alle mie compagne più grandi stiamo cercando di dare loro una mano nell’affrontare le situazioni un po’ più pesanti, sia dentro il campo sia fuori dal campo, perché penso che la cosa importante sia questa. Ovviamente lo staff sta lavorando molto bene sul piano tecnico e tattico, però è giusto che tra compagne ci aiutiamo e ci diamo sempre delle pacche sulle spalle per affrontare allenamenti e partite nel migliore dei modi».

Sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne e sul ruolo dello sport

«Premesso il fatto che, secondo me, la giornata contro la violenza sulle donne deve essere celebrata ogni giorno e non solo il 25 novembre, lo sport dà una mano incredibile. Ti aiuta a farti aiutare, a farti rispettare e nello stesso tempo a portare rispetto. Ti aiuta a prendere delle decisioni che possono essere sia belle sia brutte, ma comunque sai cosa decidere e come decidere».

«La donna deve essere sempre una donna libera, una persona libera che può vestirsi come vuole, può fare quello che vuole, dire quello che vuole e nessuno la deve contestare. Lo sport può dare una grande mano perché, quando ad esempio si sbaglia un gol davanti alla porta, c’è sempre una ragazza che ti porge la mano e ti dice di alzarti. Penso che abbia un ruolo fondamentale».

«Per questo penso anche che lo sport debba essere quasi un obbligo per i bambini, perché è giusto che facciano sport. Lo sport ha qualcosa che la vita in generale non ti dà ed è giusto che anche i genitori capiscano questa cosa e cerchino di migliorare questo grande problema. I ragazzi oggi hanno bisogno di fare sport, di sfogarsi, di capire cosa è giusto dire, cosa è giusto fare e come portare rispetto a chiunque, qualunque persona essa sia. Spero che prima o poi lo sport ci aiuti anche su questo».

Su Denise Licari e sui suoi sogni

«Denise Licari è una ragazza sincera e sicuramente determinata. Se mi metto una cosa in testa, la devo raggiungere in qualsiasi modo. Il mio sogno ovviamente è quello di portare la maglia del Palermo sempre più in alto possibile e spero che un giorno le bambine non si sentano dire che il calcio è solo per maschi, perché non è così. Lavoreremo tutti insieme, stiamo lavorando tutti insieme affinché questo possa smettere di esistere. Io sono una persona molto sincera, molto determinata, porto rispetto, però nello stesso tempo voglio che mi venga portato rispetto. Detto questo, sono così, sono me stessa».