Europa League: la Juventus cala il poker, pari tra Lione e Lillestrom. I risultati finali
Si concludono i match della 5a giornata di Europa League. Cala il poker la Juventus, che vince per 4-1 il match casalingo contro l’Omonia. Dopo esser andati al riposo in vantaggio per 2-1, nella ripresa i bianconeri chiudono il match con le reti di Conceicao e Boga, portando a casa i tre punti. Arriva il successo anche per il Crystal Palace, che si impone per 2-1 sulla Real Sociedad: decidono la gara in favore degli inglesi le reti di Mateta e Mcneil. Vincono anche Celtic e Anderlecht, pari a reti bianche tra Lione e Lillestrom:
Crystal Palace-Real Sociedad 1-1
Ferencvaros-Celje 0-0
Hoffenheim-Sturm Graz 1-1
Juventus-Omonia 4-1
Lione-Lillestrom 0-0
Nijmegen-Rennes 1-1
OFI Crete-Anderlecht 1-2
Sparta Praga-AZ Alkmaar 2-3
Sunderland-Jagiellonia 1-1
Torreense-Celtic 1-1