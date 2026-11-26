Si concludono i match della 5a giornata di Europa League. Cala il poker la Juventus, che vince per 4-1 il match casalingo contro l’Omonia. Dopo esser andati al riposo in vantaggio per 2-1, nella ripresa i bianconeri chiudono il match con le reti di Conceicao e Boga, portando a casa i tre punti. Arriva il successo anche per il Crystal Palace, che si impone per 2-1 sulla Real Sociedad: decidono la gara in favore degli inglesi le reti di Mateta e Mcneil. Vincono anche Celtic e Anderlecht, pari a reti bianche tra Lione e Lillestrom:

Crystal Palace-Real Sociedad 1-1