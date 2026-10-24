Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Questa squadra può fare ancora molto di più. Non vedo l’ora di far giocare chi ha avuto meno spazio»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per presentare la sfida di domani contro la Carrarese. Il tecnico rosanero si è soffermato sul cambio di modulo, sui margini di miglioramento della squadra e sull’importanza di avere una rosa completa, con alternative pronte a dare il proprio contributo.

«Cambiando modulo bisognava avere il tempo necessario, anche se si vuole tutto subito. Questa squadra può ancora fare molto di più, può essere più continua. Cerchiamo di migliorare dove dobbiamo farlo. Ogni partita è un esame e domani spero di vedere il solito Palermo».


Inzaghi ha poi parlato della profondità dell’organico e delle scelte effettuate per alzare il livello della squadra, sottolineando la fiducia nei confronti dei giocatori che finora hanno trovato meno spazio.

«Abbiamo alzato il livello e fatto delle scelte per avere una rosa completa. Dobbiamo fare più punti dello scorso anno, speriamo di aver avuto ragione. La strada sembra ben tracciata, ma ci sono delle insidie. Dobbiamo dimostrare il nostro lavoro. Non vedo l’ora di far giocare quelli che hanno avuto meno spazio, per far vedere alla nostra gente che meritano anche loro».

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