Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Se non vinciamo, Mantova conta zero. Giochiamo da provinciale, ma sappiamo di essere forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
inzaghi conferenza stampa (9)

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per presentare la sfida di domani contro la Carrarese. Il tecnico rosanero ha sottolineato l’importanza di dare continuità alla vittoria ottenuta a Mantova, invitando la squadra a mantenere alta la concentrazione e a non perdere l’umiltà.

«Se non vinciamo domani, la vittoria di Mantova conta zero. Al primo passo falso sono tutti pronti a saltarci addosso. Continuiamo su questa strada, giocando da provinciale, ma sapendo di essere forti».


Inzaghi ha poi ribadito le difficoltà della sfida contro la formazione toscana, chiedendo ai suoi giocatori una prestazione di alto livello.

«La Carrarese è una squadra forte, ben allenata. Sta bene ed è in fiducia. Ci vorrà il miglior Palermo di sempre».

Infine, un passaggio su Joel Pohjanpalo e sul suo contributo offensivo:

«Pohjanpalo? Anche se fa qualche gol in meno, basta raggiungere l’obiettivo. Penso che i gol saranno sempre gli stessi».

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