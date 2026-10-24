Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «È la peggior partita possibile, guai a sottovalutarla. Voglio una squadra col coltello tra i denti»

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per presentare la sfida di domani contro la Carrarese. Il tecnico rosanero ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra, invitando tutti a mantenere alta la concentrazione contro un avversario in grande forma.

«Quella di domani è la peggior partita possibile che ci potesse capitare. Faremmo un grande errore a sottovalutarla. Abbiamo bisogno della nostra gente e di fare una grande partita. La Carrarese è in grandissima forma, sta molto bene. Avrei preferito giocare contro il Pisa, il Verona o la Cremonese. Non bisogna dare nulla per scontato. Dobbiamo tenere alte le antenne, altrimenti rischiamo di fare una brutta figura. Dobbiamo dimostrare di essere maturi».





Inzaghi ha poi ribadito l’importanza dell’atteggiamento e della determinazione, chiedendo ai suoi giocatori di non adagiarsi sui risultati ottenuti finora.

«Abbiamo fatto tante cose bene fino a questo momento, ma tutto questo non conta nulla. Domani dobbiamo entrare in campo con il coltello tra i denti. Le partite sono complicate, ma questa squadra è in crescita costante e può solo migliorare. Voglio fare una grande gara. Quello che abbiamo fatto finora conta zero. Non voglio vedere passi indietro».