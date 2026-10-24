Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Bani, deciderò domani. Pierozzi recuperato, Palumbo si è fatto male esultando per il gol di Hernani»

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per presentare la sfida di domani contro la Carrarese, soffermandosi sulle condizioni degli infortunati e sulle possibili scelte di formazione.

Il tecnico rosanero ha fatto il punto sulla situazione di Mattia Bani, sul recupero di Pierozzi e sull’infortunio muscolare accusato da Palumbo.





«Bani ha fatto le lastre venerdì, ha un tutore e deciderò domani mattina. In quel ruolo ci sono Magnani e Peda, che sono delle garanzie. Domani prenderò una decisione, ma cambia poco. Pierozzi è recuperato. Palumbo, quando è uscito, stava bene, poi nell’esultanza per il gol di Hernani si è fatto male muscolarmente. Siamo tanti, Palumbo domani non ci sarà. Speriamo di recuperarlo per mercoledì».