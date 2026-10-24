Palermo, la compagna di Federico Barba si innamora della città: «Ci troviamo troppo bene, speriamo di restare il più tempo possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Palermo ha già conquistato il cuore di Federico Barba e della sua famiglia. A raccontare il legame che si sta creando con la città è Ester Giordano, compagna del difensore rosanero, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha risposto a una domanda dei suoi follower, esprimendo tutto il suo entusiasmo per la nuova esperienza in Sicilia.

«A Palermo ci troviamo troppo bene. In soli due mesi ci siamo già ambientati. Quando ti affezioni troppo e poi devi partire è dura. Speriamo di restare più tempo possibile», ha scritto Ester Giordano.


Parole che testimoniano quanto sia stato positivo l’impatto con il capoluogo siciliano. Nonostante siano trascorsi soltanto due mesi dall’arrivo, la compagna di Barba ha già sviluppato un forte legame con Palermo, tanto da augurarsi che la permanenza possa durare il più a lungo possibile.

Un messaggio di affetto nei confronti della città che accompagna l’esperienza in rosanero del difensore e racconta anche il lato umano della vita dei calciatori, tra trasferimenti, nuove abitudini e il desiderio di sentirsi a casa.

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