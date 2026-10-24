Il Tirreno: “Pagliuca sfida il Palermo: «Andiamo carichi e vogliosi. Al Barbera serviranno coraggio e agonismo»”

La Carrarese si prepara alla trasferta contro il Palermo con entusiasmo e determinazione. Domani alle 15 gli azzurri affronteranno la capolista al Renzo Barbera, in una sfida che il tecnico Guido Pagliuca considera un’occasione importante per misurare il valore della propria squadra. Come riportato da Luca Santoni su Il Tirreno, l’allenatore ha presentato la partita sottolineando la necessità di affrontare i rosanero con personalità, senza rinunciare alle proprie caratteristiche.

«Domenica affronteremo una squadra molto forte e ne siamo consapevoli, ma vogliamo dimostrare il nostro valore, scendendo in campo con la voglia di lottare, dimostrata nell’ultimo successo. È vero che sfideremo una delle realtà più forti del campionato, ma dovremo andare al Barbera carichi e vogliosi di giocare questa prestigiosa sfida, in un grande stadio, contro una realtà blasonata come il Palermo».





Parole che confermano l’atteggiamento con cui la Carrarese intende presentarsi in Sicilia. Secondo quanto riferisce Luca Santoni su Il Tirreno, Pagliuca ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere alta la concentrazione, pur considerando il valore dell’avversario.

«Uno dei fattori chiave sarà l’atteggiamento, per uscire da lì con la consapevolezza di aver dato tutto e aver tenuto testa ai nostri avversari».

La formazione toscana dovrà però fare i conti con l’assenza del proprio allenatore dalla panchina. Pagliuca e il suo vice Batista sono infatti squalificati e la gestione della squadra durante la partita sarà affidata al match analyst Riccardo Carbone.

Come spiega Luca Santoni su Il Tirreno, Carbone sarà affiancato dal preparatore dei portieri. Pagliuca ha espresso piena fiducia nei componenti del proprio staff, pur ammettendo il dispiacere per non poter seguire direttamente la squadra a bordo campo.

«In panchina andrà Riccardo Carbone, membro dello staff di cui conosco bene l’affidabilità e la professionalità, coadiuvato dal nostro preparatore dei portieri. Certamente, mi dispiace non poter essere lì con loro per tutti i novanta minuti, ma so di avere una squadra intelligente e sono sicuro che sapranno seguire tutte le indicazioni che ho avuto modo di dare loro durante la settimana di lavoro».

La trasferta di Palermo inaugurerà inoltre un ciclo di tre impegni ravvicinati per la Carrarese, che mercoledì 28 ottobre ospiterà l’Arezzo e domenica 1° novembre affronterà in trasferta la Juve Stabia.

Luca Santoni su Il Tirreno riporta anche le considerazioni di Pagliuca sulla gestione della rosa e sulle possibili rotazioni.

«La partita di sabato scorso ha lasciato qualche defezione all’interno della rosa, qualche giocatore non è al meglio della condizione. Ad ogni modo, valuteremo insieme al dottore quale sarà la strada migliore da intraprendere anche alla luce dei tanti impegni ravvicinati. Mentre i soliti Vujevic, Dagba e Bonfanti saranno ancora out».

Il tecnico dovrà dunque valutare le condizioni fisiche dei suoi uomini prima di scegliere la formazione da opporre al Palermo, con l’obiettivo di affrontare la capolista con la massima competitività.