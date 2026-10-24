Repubblica Palermo: “Inzaghi studia le rotazioni: Bani verso il riposo, Peda scalpita. Estevez ed Hernani pronti per la Carrarese”

Tre partite in otto giorni e diverse scelte da valutare per Filippo Inzaghi. Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese al Renzo Barbera, prima di far visita al Pisa e tornare in casa il 1° novembre contro il Vicenza. Un calendario ravvicinato che impone al tecnico rosanero una gestione attenta delle energie, senza compromettere gli equilibri di una squadra che vuole proseguire la propria corsa in vetta alla classifica.

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i principali dubbi di formazione riguardano difesa e centrocampo. Inzaghi non intende correre rischi inutili e potrebbe sfruttare le alternative a disposizione per concedere un turno di riposo ad alcuni titolari.





Il primo nodo riguarda Mattia Bani. Il capitano si è allenato regolarmente con il gruppo a Torretta, indossando un tutore dopo la frattura al secondo metacarpo della mano destra e il successivo intervento chirurgico. Tuttavia, secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, difficilmente Inzaghi lo schiererà dal primo minuto a così poca distanza dall’operazione. Al suo posto scalpita Patryk Peda, che potrebbe trovare la prima presenza da titolare in questo campionato.

Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Pierozzi e Cassandro. Il primo ha superato i problemi fisici ed è uno dei giocatori di fiducia dell’allenatore, mentre il secondo attraversa un ottimo momento di forma ed è reduce da due presenze consecutive nell’undici iniziale. A sinistra, invece, Augello continua a garantire rendimento e continuità, lasciando meno spazio a Bozzolan.

Possibili novità anche in mezzo al campo. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Segre appare difficilmente rinunciabile per il dinamismo garantito alla squadra, mentre Ranocchia potrebbe beneficiare di un turno di riposo. In questo caso sarebbe Estevez il principale candidato a una maglia da titolare.

Sulla trequarti, invece, il ballottaggio riguarda Palumbo ed Hernani. Il brasiliano sembra nettamente favorito, anche grazie all’ottima condizione mostrata nelle ultime uscite e al gol realizzato a Mantova. Palumbo, protagonista di 344 minuti sui 360 disponibili nelle ultime quattro partite, potrebbe essere preservato in vista della successiva trasferta di Pisa.

Poche possibilità di cambiamento, invece, per il reparto offensivo composto da Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori, sul quale Inzaghi dovrebbe continuare a puntare anche contro la formazione toscana.

La profondità dell’organico rappresenta una risorsa importante in questa fase della stagione. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo richiama anche le parole dello stesso Inzaghi, che ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti i componenti della rosa: «Cerco di far sentire centrale ogni giocatore coinvolto e di alternarli, proprio come fatto finora. Sono tutti utili».

Il tecnico dovrà quindi scegliere gli uomini più pronti per affrontare la Carrarese, tenendo conto anche degli impegni successivi. L’obiettivo resta quello di conquistare altri tre punti e continuare la fuga in testa alla Serie B.