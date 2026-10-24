Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «È arrivato il momento di giocare a San Siro. Questo club e i suoi tifosi meritano stadi importanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
inzaghi conferenza stampa (3)

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per presentare la sfida di domani contro la Carrarese. Il tecnico rosanero ha parlato delle ambizioni della squadra, delle possibili rotazioni in vista dei prossimi impegni e delle alternative a disposizione a centrocampo, confermando anche l’indisponibilità di Federico Barba.

Sulle ambizioni del Palermo e sulla possibilità di tornare a giocare in stadi prestigiosi, Inzaghi ha dichiarato: «Spero che i miei giocatori si siano stufati e vogliano andare a giocare a San Siro e in stadi importanti, che questo club e i suoi tifosi meritano. È arrivato il momento di andare a giocare in stadi più importanti».


Il tecnico ha poi ribadito l’importanza dell’atteggiamento: «Sappiamo di essere forti e, se a questo aggiungiamo il coltello tra i denti, abbiamo più possibilità di vincere le partite».

Sulle scelte a centrocampo e sulle condizioni di Mazzitelli, Inzaghi ha spiegato: «Se parlo di Mazzitelli, manco di rispetto a Estevez e Gomes. Stanno tutti bene, domani giocherà chi sta meglio. Penso a una partita alla volta. Abbiamo tre partite in sette giorni e dovrò cambiare qualcosa. Tutti avranno modo di dimostrare il loro valore».

Per quanto riguarda l’assetto tattico, l’allenatore rosanero ha confermato la volontà di continuare a puntare sugli esterni offensivi, senza escludere modifiche durante le partite.

«Dall’inizio cercheremo sempre di giocare con gli esterni forti che abbiamo e non con un centrocampista in più. A centrocampo abbiamo abbondanza di giocatori forti e durante la partita posso fare delle scelte. Stiamo trovando le nostre certezze e penso che noi allenatori non dobbiamo fare troppi casini».

Infine, sul fronte degli indisponibili, Inzaghi ha confermato che Federico Barba sarà ancora assente contro la Carrarese.

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