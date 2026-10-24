Serie B, 8ª giornata: Modena travolgente, Mantova e Padova avanti. Palermo sempre primo, risultati e classifica live

L’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27 entra nel vivo con le cinque partite iniziate alle ore 15 di sabato 24 ottobre. Dopo i primi 45 minuti, il Modena è protagonista del risultato più netto, con un vantaggio di 3-0 sul Cesena, mentre il Mantova conduce sul campo della Virtus Entella e prova ad avvicinarsi alla capolista Palermo.

I rosanero di Filippo Inzaghi, impegnati domenica contro la Carrarese, restano al comando della classifica con 19 punti, ma vedono ridursi momentaneamente il vantaggio sulle principali inseguitrici.





Modena-Cesena 3-0: emiliani protagonisti, secondo posto virtuale

Il risultato più significativo dei primi tempi arriva da Modena, dove i padroni di casa conducono per 3-0 contro il Cesena.

Un vantaggio che permette alla formazione emiliana di salire virtualmente a 16 punti e conquistare il terzo posto, alle spalle del Palermo e del Mantova.

Per il Cesena, invece, la situazione si complica ulteriormente dopo un primo tempo chiuso con tre reti di svantaggio e un’espulsione.

Mantova avanti a Chiavari: Palermo a due punti nella classifica live

Il Mantova conferma il proprio ottimo momento e chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0 sul campo della Virtus Entella.

Un risultato particolarmente importante per la corsa alle prime posizioni.

Con i tre punti virtuali, la squadra di Francesco Modesto raggiunge quota 17, portandosi momentaneamente a due lunghezze dal Palermo.

La formazione di Filippo Inzaghi, che giocherà domenica al Renzo Barbera contro la Carrarese, osserva dunque con attenzione il risultato dei biancorossi.

Avellino-Padova 0-1: veneti avanti, irpini chiamati alla rimonta

All’intervallo il Padova conduce per 1-0 sul campo dell’Avellino.

Un vantaggio prezioso per la formazione veneta, che nella classifica provvisoria sale a 10 punti, agganciando l’Arezzo.

L’Avellino resta invece fermo a quota 11 e dovrà cercare una reazione nella ripresa per evitare una sconfitta davanti al proprio pubblico.

Cremonese-Juve Stabia e Südtirol-Sampdoria ancora senza reti

Sono ancora ferme sullo 0-0 le sfide tra Cremonese e Juve Stabia e tra Südtirol e Sampdoria.

Per la Cremonese, impegnata davanti ai propri tifosi, il risultato mantiene aperta una partita importante per allontanarsi dalle zone basse della graduatoria.

La Sampdoria, invece, cerca punti sul campo del Südtirol per dare continuità al proprio percorso di risalita.

Serie B, risultati live dell’8ª giornata

Situazione rilevata dalle schermate alle ore 15:46 del 24 ottobre 2026. Le cinque gare delle 15 sono ancora in corso.</text>

Partita Risultato Situazione Empoli-L.R. Vicenza 0-2 Finale Avellino-Padova 0-1 42′ Cremonese-Juve Stabia 0-0 44′ Virtus Entella-Mantova 0-1 45′ Modena-Cesena 3-0 43′ Südtirol-Sampdoria 0-0 44′ Catanzaro-Ascoli — Ore 17:15 Arezzo-Benevento — Ore 19:30 Palermo-Carrarese — Domenica ore 15:00 Hellas Verona-Pisa — Domenica ore 17:15

Serie B, classifica live: Palermo primo a 19 punti

Pos. Squadra Pt G 1 Palermo 19 7 2 Mantova 17 8* 3 Modena 16 8* 4 Pisa 13 7 5 Ascoli 12 7 6 Südtirol 12 8* 7 Avellino 11 8* 8 Benevento 11 7 9 Padova 10 8* 10 Arezzo 10 7 11 Virtus Entella 9 8* 12 L.R. Vicenza 9 8 13 Hellas Verona 8 7 14 Juve Stabia** 8 8* 15 Cesena 8 8* 16 Empoli 7 8 17 Sampdoria 7 8* 18 Carrarese 7 7 19 Cremonese 6 8* 20 Catanzaro 4 7

Partita ancora in corso: punti e posizione provvisori.

*Juve Stabia con 4 punti di penalizzazione.

Palermo, domenica contro la Carrarese per difendere il primato

La classifica provvisoria conferma il Palermo al comando, ma i risultati maturati nei primi tempi delle gare del sabato rendono ancora più interessante la corsa alle prime posizioni.

Il Mantova è virtualmente a due punti dai rosanero, mentre il Modena si porta a tre lunghezze dalla vetta. Entrambe le squadre dovranno però confermare i rispettivi vantaggi nella ripresa.

Il Palermo scenderà in campo domenica alle ore 15 contro la Carrarese, conoscendo già i risultati delle principali inseguitrici.

Per la squadra di Filippo Inzaghi sarà un’occasione importante per consolidare il primo posto e mantenere il margine costruito nelle prime sette giornate.