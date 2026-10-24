Palermo Primavera, rimonta da urlo a Salerno: Anghileri e Bertolino ribaltano la Salernitana nel recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
primavera palermo 26 27

Vittoria in rimonta per la Primavera del Palermo, che conquista tre punti preziosi sul campo della Salernitana. La formazione allenata da Stefano De Angelis si impone per 2-1 nella gara valida per la sesta giornata del Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, Girone B, grazie a due reti realizzate nei minuti di recupero.

Dopo un primo tempo equilibrato, concluso sullo 0-0, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 16′ della ripresa. A portare avanti la Salernitana è Valentino, bravo a sfruttare un lungo rilancio del proprio portiere e a trovare la rete dell’1-0.


Il Palermo non si arrende e nel finale riesce a ribaltare completamente la partita. Al 91′ Anghileri trova il pareggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riportando il risultato in equilibrio.

Quando la sfida sembra ormai destinata a concludersi sull’1-1, arriva il gol decisivo: al 94′ Bertolino firma la rete del sorpasso, completando una rimonta che regala ai rosanero una vittoria in trasferta.

Un successo arrivato nei minuti conclusivi che premia la determinazione della squadra di De Angelis, capace di reagire allo svantaggio e conquistare l’intera posta in palio.

Salernitana-Palermo Primavera 1-2

Marcatori: 61′ Valentino (S), 90’+1 Anghileri (P), 90’+4 Bertolino (P).

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