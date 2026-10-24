Serie B, Modena show con l’ex Palermo Belotti: doppietta e Cesena travolto 3-0. Mantova a -2 dai rosanero, risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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L’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27 regala risultati importanti nella corsa alle prime posizioni. Il Modena è protagonista del pomeriggio grazie al netto 3-0 contro il Cesena, con l’ex Palermo Andrea Belotti autore di una doppietta. Vince anche il Mantova, che supera di misura la Virtus Entella e si porta momentaneamente a due punti dalla capolista Palermo.

Successi esterni anche per Padova, Juve Stabia e Sampdoria, in un turno che modifica gli equilibri della classifica e aumenta la pressione sulle squadre di vertice.


Modena-Cesena 3-0, protagonista Belotti: doppietta dell’ex Palermo

Il risultato più largo del pomeriggio arriva da Modena, dove i padroni di casa superano il Cesena con un netto 3-0.

Grande protagonista della partita è Andrea Belotti, ex attaccante del Palermo, che firma una doppietta e trascina la formazione emiliana verso un successo pesante.

Il Modena approfitta anche dell’inferiorità numerica del Cesena, rimasto in dieci uomini, e conquista tre punti che gli consentono di salire a quota 16.

Una vittoria che permette ai gialloblù di consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria e di portarsi a tre lunghezze dal Palermo.

Mantova corsaro a Chiavari: Palermo distante soltanto due punti

Il Mantova continua a correre e conquista una vittoria importante sul campo della Virtus Entella.

La formazione allenata da Francesco Modesto si impone per 1-0, confermando il proprio ottimo rendimento in questo avvio di stagione.

Grazie al successo, i biancorossi salgono a 17 punti, portandosi a sole due lunghezze dal Palermo, che scenderà in campo domenica contro la Carrarese.

Avellino-Padova 0-1: colpo esterno dei veneti

Vittoria importante anche per il Padova, che supera l’Avellino per 1-0.

La formazione veneta conquista tre punti preziosi in trasferta, salendo a quota 10 in classifica.

Si ferma invece l’Avellino, che resta a 11 punti e perde l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni.

Cremonese-Juve Stabia 0-1: campani corsari

La Juve Stabia conquista un successo importante sul campo della Cremonese.

Le Vespe si impongono per 1-0 e salgono a quota 8 punti, tenendo conto della penalizzazione di quattro punti.

La Cremonese rimane invece ferma a quota 6 e continua a occupare le ultime posizioni della classifica.

Südtirol-Sampdoria 0-1: i blucerchiati rialzano la testa

Successo esterno anche per la Sampdoria, che supera il Südtirol per 1-0.

I blucerchiati conquistano tre punti fondamentali e salgono a quota 7, lasciando l’ultimo posto.

Il Südtirol resta invece fermo a 12 punti, perdendo l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni.

Serie B, risultati dell’8ª giornata

Partita Risultato
Empoli-L.R. Vicenza 0-2
Avellino-Padova 0-1
Cremonese-Juve Stabia 0-1
Modena-Cesena 3-0
Südtirol-Sampdoria 0-1
Virtus Entella-Mantova 0-1
Catanzaro-Ascoli Ore 17:15
Arezzo-Benevento Ore 19:30
Palermo-Carrarese Domenica ore 15:00
Hellas Verona-Pisa Domenica ore 17:15

Serie B, classifica aggiornata

Pos. Squadra Pt G
1 Palermo 19 7
2 Mantova 17 8
3 Modena 16 8
4 Pisa 13 7
5 Ascoli 12 7
6 Südtirol 12 8
7 Avellino 11 8
8 Benevento 11 7
9 Padova 10 8
10 Arezzo 10 7
11 Virtus Entella 9 8
12 L.R. Vicenza 9 8
13 Hellas Verona 8 7
14 Juve Stabia* 8 8
15 Cesena 8 8
16 Empoli 7 8
17 Sampdoria 7 8
18 Carrarese 7 7
19 Cremonese 6 8
20 Catanzaro 4 7

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Palermo, la corsa alla vetta si accende: domenica arriva la Carrarese

Il Palermo resta al comando della Serie B con 19 punti, ma i risultati del pomeriggio rendono ancora più interessante la lotta nelle prime posizioni.

Il Mantova sale a quota 17, mentre il Modena raggiunge 16 punti grazie alla netta vittoria contro il Cesena.

I rosanero di Filippo Inzaghi saranno impegnati domenica alle ore 15 al Renzo Barbera contro la Carrarese, con l’obiettivo di consolidare il primato e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

La doppietta dell’ex Palermo Andrea Belotti rappresenta uno dei temi principali del turno, mentre i successi di Mantova, Padova, Juve Stabia e Sampdoria contribuiscono a modificare gli equilibri della classifica.

Il programma proseguirà con Catanzaro-Ascoli e Arezzo-Benevento, prima delle due gare domenicali che completeranno l’ottava giornata.

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