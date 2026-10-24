Serie B, Modena show con l’ex Palermo Belotti: doppietta e Cesena travolto 3-0. Mantova a -2 dai rosanero, risultati e classifica
L’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27 regala risultati importanti nella corsa alle prime posizioni. Il Modena è protagonista del pomeriggio grazie al netto 3-0 contro il Cesena, con l’ex Palermo Andrea Belotti autore di una doppietta. Vince anche il Mantova, che supera di misura la Virtus Entella e si porta momentaneamente a due punti dalla capolista Palermo.
Successi esterni anche per Padova, Juve Stabia e Sampdoria, in un turno che modifica gli equilibri della classifica e aumenta la pressione sulle squadre di vertice.
Modena-Cesena 3-0, protagonista Belotti: doppietta dell’ex Palermo
Il risultato più largo del pomeriggio arriva da Modena, dove i padroni di casa superano il Cesena con un netto 3-0.
Grande protagonista della partita è Andrea Belotti, ex attaccante del Palermo, che firma una doppietta e trascina la formazione emiliana verso un successo pesante.
Il Modena approfitta anche dell’inferiorità numerica del Cesena, rimasto in dieci uomini, e conquista tre punti che gli consentono di salire a quota 16.
Una vittoria che permette ai gialloblù di consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria e di portarsi a tre lunghezze dal Palermo.
Mantova corsaro a Chiavari: Palermo distante soltanto due punti
Il Mantova continua a correre e conquista una vittoria importante sul campo della Virtus Entella.
La formazione allenata da Francesco Modesto si impone per 1-0, confermando il proprio ottimo rendimento in questo avvio di stagione.
Grazie al successo, i biancorossi salgono a 17 punti, portandosi a sole due lunghezze dal Palermo, che scenderà in campo domenica contro la Carrarese.
Avellino-Padova 0-1: colpo esterno dei veneti
Vittoria importante anche per il Padova, che supera l’Avellino per 1-0.
La formazione veneta conquista tre punti preziosi in trasferta, salendo a quota 10 in classifica.
Si ferma invece l’Avellino, che resta a 11 punti e perde l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni.
Cremonese-Juve Stabia 0-1: campani corsari
La Juve Stabia conquista un successo importante sul campo della Cremonese.
Le Vespe si impongono per 1-0 e salgono a quota 8 punti, tenendo conto della penalizzazione di quattro punti.
La Cremonese rimane invece ferma a quota 6 e continua a occupare le ultime posizioni della classifica.
Südtirol-Sampdoria 0-1: i blucerchiati rialzano la testa
Successo esterno anche per la Sampdoria, che supera il Südtirol per 1-0.
I blucerchiati conquistano tre punti fondamentali e salgono a quota 7, lasciando l’ultimo posto.
Il Südtirol resta invece fermo a 12 punti, perdendo l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni.
Serie B, risultati dell’8ª giornata
|Partita
|Risultato
|Empoli-L.R. Vicenza
|0-2
|Avellino-Padova
|0-1
|Cremonese-Juve Stabia
|0-1
|Modena-Cesena
|3-0
|Südtirol-Sampdoria
|0-1
|Virtus Entella-Mantova
|0-1
|Catanzaro-Ascoli
|Ore 17:15
|Arezzo-Benevento
|Ore 19:30
|Palermo-Carrarese
|Domenica ore 15:00
|Hellas Verona-Pisa
|Domenica ore 17:15
Serie B, classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Palermo
|19
|7
|2
|Mantova
|17
|8
|3
|Modena
|16
|8
|4
|Pisa
|13
|7
|5
|Ascoli
|12
|7
|6
|Südtirol
|12
|8
|7
|Avellino
|11
|8
|8
|Benevento
|11
|7
|9
|Padova
|10
|8
|10
|Arezzo
|10
|7
|11
|Virtus Entella
|9
|8
|12
|L.R. Vicenza
|9
|8
|13
|Hellas Verona
|8
|7
|14
|Juve Stabia*
|8
|8
|15
|Cesena
|8
|8
|16
|Empoli
|7
|8
|17
|Sampdoria
|7
|8
|18
|Carrarese
|7
|7
|19
|Cremonese
|6
|8
|20
|Catanzaro
|4
|7
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.
Palermo, la corsa alla vetta si accende: domenica arriva la Carrarese
Il Palermo resta al comando della Serie B con 19 punti, ma i risultati del pomeriggio rendono ancora più interessante la lotta nelle prime posizioni.
Il Mantova sale a quota 17, mentre il Modena raggiunge 16 punti grazie alla netta vittoria contro il Cesena.
I rosanero di Filippo Inzaghi saranno impegnati domenica alle ore 15 al Renzo Barbera contro la Carrarese, con l’obiettivo di consolidare il primato e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.
La doppietta dell’ex Palermo Andrea Belotti rappresenta uno dei temi principali del turno, mentre i successi di Mantova, Padova, Juve Stabia e Sampdoria contribuiscono a modificare gli equilibri della classifica.
Il programma proseguirà con Catanzaro-Ascoli e Arezzo-Benevento, prima delle due gare domenicali che completeranno l’ottava giornata.