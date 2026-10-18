Juve Stabia-Sudtirol 3-0, De Giorgio: «Partita quasi perfetta, vogliamo scalare la classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
DeGiorgioConferenza021026

In seguito al match vinto per 3-0 ai danni del Sudtirol, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore della Juve Stabia, Pietro De Giorgio, sottolineando come questa vittoria sia stata importante per tutto il gruppo.

«Credo che abbiamo fatto una partita quasi perfetta – ha dichiarato il tecnico – è la risposta che noi cercavamo di dare a questa tifoseria. La squadra sta lavorando bene, oggi la Juve Stabia ha dimostrato, nonostante gli episodi a sfavore, di avere tanta voglia di salvarsi; che è il nostro obiettivo»


De Giorgio ha poi analizzato l’incontro: «Abbiamo fatto una fase di non possesso eccezionale, contro una squadra molto brava nel palleggio. Dall’inizio alla fine c’è stata solo una squadra in campo. Abbiamo fatto entrate un 2006 e un 2007 che hanno inciso, abbiamo fatto giocare due portieri, più terzini e quasi tutti i centrocampisti e gli attaccanti»

E sulla posizione in classifica occupata prima di questa gara: «Volevamo scalare la classifica e lasciare, almeno momentaneamente, l’ultimo posto e per ora è andata bene. Eravamo a un bivio dove bisognava far capire ai giocatori quando fare delle giocate»

Il tecnico sottolinea come questi tre punti sollevino l’umore di tutto l’organico: «Mi gratifica la grande crescita di tutto il gruppo, abbiamo fatto un lavoro incredibile con lo staff; eravamo un po’ delusi per qualche mancato risultato per episodi ma non hanno abbassato l’entusiasmo. Quando giochiamo spensierati abbiamo grossi margini di miglioramento»

Infine, De Giorgio non ha dubbi su cosa si debba ancora migliorare: «Volendo trovare una pecca alla partita di oggi è che avremmo potuto fare davvero molti più gol. Siamo la sesta miglior difesa del campionato ed era importante far capire ai nostri tifosi quanto ci teniamo. Le critiche sono state premature ed eccessive»

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