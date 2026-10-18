Serie B: al “Manuzzi” termina 1-1 tra Cesena e Avellino. La classifica aggiornata
Al Manuzzi, si dividono la posta in palio Cesena e Avellino, nel match valido per la 7a giornata del campionato di Serie B. Un incontro equilibrato, con entrambe le squadre che hanno provato a portare a casa i tre punti, ma che devono accontentarsi di un pareggio.
Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa la gara si accende. Al 51′ i padroni riescono a portarsi in vantaggio con la rete di Fiori, che sfrutta l’assist di Shpendi e con un tiro a giro di prima intenzione da sinistra manda il pallone nell’angolo dove Martinelli non può arrivare.
I biancoverdi reagiscono e al 67′ si riportano in parità: su cross di Moruzzi da destra, Izzo raccoglie una respinta della difesa e di sinistro da partire un collo esterno che si insacca all’incrocio dei pali. Nel finale il match non si sblocca, con le due squadre che portano a casa un punto a testa. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Palermo – 19
Mantova – 14
Pisa – 13
Modena – 13
Südtirol – 12
Ascoli – 12
Avellino – 11
Benevento – 11
Entella – 9
Verona – 8
Cesena – 8
Carrarese – 7
Arezzo – 7
Empoli – 7
Padova – 7
Cremonese – 6
L.R. Vicenza – 6
Juve Stabia – 5
Sampdoria – 4
Catanzaro – 4