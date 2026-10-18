Serie B: al “Manuzzi” termina 1-1 tra Cesena e Avellino. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Al Manuzzi, si dividono la posta in palio Cesena e Avellino, nel match valido per la 7a giornata del campionato di Serie B. Un incontro equilibrato, con entrambe le squadre che hanno provato a portare a casa i tre punti, ma che devono accontentarsi di un pareggio.

Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa la gara si accende. Al 51′ i padroni riescono a portarsi in vantaggio con la rete di Fiori, che sfrutta l’assist di Shpendi e con un tiro a giro di prima intenzione da sinistra manda il pallone nell’angolo dove Martinelli non può arrivare.


I biancoverdi reagiscono e al 67′ si riportano in parità: su cross di Moruzzi da destra, Izzo raccoglie una respinta della difesa e di sinistro da partire un collo esterno che si insacca all’incrocio dei pali. Nel finale il match non si sblocca, con le due squadre che portano a casa un punto a testa. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo – 19

Mantova – 14

Pisa – 13

Modena – 13

Südtirol – 12

Ascoli – 12

Avellino – 11

Benevento – 11

Entella – 9

Verona – 8

Cesena – 8

Carrarese – 7

Arezzo – 7

Empoli – 7

Padova – 7

Cremonese – 6

L.R. Vicenza – 6

Juve Stabia – 5

Sampdoria – 4

Catanzaro – 4

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