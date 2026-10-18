Serie C girone C: vince il Barletta sul Picerno, pari a reti bianche tra Sorrento e Casertana. La classifica aggiornata

Si concludono i match del girone C del campionato di Serie C. Grande prestazione del Barletta, che riesce a portare a casa i tre punti vincendo per 1-0 sul Picerno: per i padroni di casa decisiva la rete al 77′ di Ongaro. Pari senza reti invece nell’incontro tra Sorrento e Casertana, con nessuna delle due squadre che è riuscita a sbloccare il risultato e conquistare il successo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA





Potenza – 25

Bari – 20

Sorrento – 19

Audace Cerignola – 17

Catania – 16

Casertana – 16

Cavese – 15

Monopoli – 15

Scafatese – 14

Salernitana – 14

Inter U23 – 13

Picerno – 12

Foggia – 11

Barletta – 11

Casarano – 11

Altamura – 11

Savoia – 10

Giugliano – 7

Cosenza – 5