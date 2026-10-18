Serie C girone C: vince il Barletta sul Picerno, pari a reti bianche tra Sorrento e Casertana. La classifica aggiornata
Si concludono i match del girone C del campionato di Serie C. Grande prestazione del Barletta, che riesce a portare a casa i tre punti vincendo per 1-0 sul Picerno: per i padroni di casa decisiva la rete al 77′ di Ongaro. Pari senza reti invece nell’incontro tra Sorrento e Casertana, con nessuna delle due squadre che è riuscita a sbloccare il risultato e conquistare il successo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Potenza – 25
Bari – 20
Sorrento – 19
Audace Cerignola – 17
Catania – 16
Casertana – 16
Cavese – 15
Monopoli – 15
Scafatese – 14
Salernitana – 14
Inter U23 – 13
Picerno – 12
Foggia – 11
Barletta – 11
Casarano – 11
Altamura – 11
Savoia – 10
Giugliano – 7
Cosenza – 5