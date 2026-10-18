Serie C girone A: l’Alcione Milano cala il poker al Desenzano, pari tra Albinoleffe e Novara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Match pieni di gol ed emozioni quelli del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti l’Alcione Milano, che cala il poker nell’incontro casalingo contro il Desenzano, vincendo per 4-1. Per i lombardi decidono l’incontro le reti Pirola, Morselli e la doppietta di Rolfini. Termina 2-2 invece tra Albinoleffe e Novara. I piemontesi per due volte riescono a portarsi in vantaggio, con i padroni di casa che riescono in entrambe le occasioni a riportare il risultati in equilibrio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Albinoleffe-Novara 2-2


Alcione Milano-Desenzano 4-1

Ospitaletto-Pergolettese 2-3

LA CLASSIFICA

Cittadella – 24

Ospitaletto – 19

Brescia – 19

Arzignano – 17

Trento – 17

Treviso – 16

Alcione Milano – 15

Lecco – 13

Desenzano – 13

AlbinoLeffe – 12

Lumezzane – 12

Novara – 12

Pergolettese – 12

Dolomiti Bellunesi – 10

Carpi – 9

Pro Vercelli – 9

Juventus U23 – 7

Folgore Caratese – 6

Giana Erminio – 5

Renata – 4

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