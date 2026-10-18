Serie C girone A: l’Alcione Milano cala il poker al Desenzano, pari tra Albinoleffe e Novara. I risultati finali e la classifica aggiornata
Match pieni di gol ed emozioni quelli del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti l’Alcione Milano, che cala il poker nell’incontro casalingo contro il Desenzano, vincendo per 4-1. Per i lombardi decidono l’incontro le reti Pirola, Morselli e la doppietta di Rolfini. Termina 2-2 invece tra Albinoleffe e Novara. I piemontesi per due volte riescono a portarsi in vantaggio, con i padroni di casa che riescono in entrambe le occasioni a riportare il risultati in equilibrio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Albinoleffe-Novara 2-2
Alcione Milano-Desenzano 4-1
Ospitaletto-Pergolettese 2-3
LA CLASSIFICA
Cittadella – 24
Ospitaletto – 19
Brescia – 19
Arzignano – 17
Trento – 17
Treviso – 16
Alcione Milano – 15
Lecco – 13
Desenzano – 13
AlbinoLeffe – 12
Lumezzane – 12
Novara – 12
Pergolettese – 12
Dolomiti Bellunesi – 10
Carpi – 9
Pro Vercelli – 9
Juventus U23 – 7
Folgore Caratese – 6
Giana Erminio – 5
Renata – 4