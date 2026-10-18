Juve Stabia-Sudtirol 3-0, Possanzini: «Sconfitta sacrosanta, non mi aspettavo questa prestazione»

In seguito alla sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia, ha analizzato il match in conferenza stampa l’allenatore del Sudtirol, Davide Possanzini, commentando la prestazione espressa oggi dalla sua squadra.

«La sconfitta è sacrosanta, abbiamo sbagliato un po’ più del solito – ha spiegato Possanzini -. Il gol preso prima di andare negli spogliatoi ci ha tagliato le gambe, abbiamo mostrato poca qualità e dispiace per la giornata storta. Ci sono molti meriti loro ma anche demeriti nostri perchè non siamo stati puliti col pallone tra i piedi. Peccato, è stata una giornata storta»





E sull’espulsione di Lopes ad inizio ripresa, Possanzini aggiunge: «Non mi interessa, sarebbe come cercare una scusa. Mi concentro su ciò che non sono riuscito a dare ai ragazzi e basta. Non mi aspettavo che i miei non avessero quella brillantezza che hanno mostrato da inizio stagione, siamo stati poco lucidi e la Juve Stabia col passare del tempo ci è stata superiore»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Sono convinto che questa sconfitta possa farci bene, farci capire quanto sia difficile questo campionato. Abbiamo dei difetti, come tutte le squadre, siamo anche questi e in partite come queste bisogna cacciare fuori altro»