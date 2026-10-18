Juve Stabia-Sudtirol 3-0, Possanzini: «Sconfitta sacrosanta, non mi aspettavo questa prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
1h5a1057-1

In seguito alla sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia, ha analizzato il match in conferenza stampa l’allenatore del Sudtirol, Davide Possanzini, commentando la prestazione espressa oggi dalla sua squadra.

«La sconfitta è sacrosanta, abbiamo sbagliato un po’ più del solito – ha spiegato Possanzini -. Il gol preso prima di andare negli spogliatoi ci ha tagliato le gambe, abbiamo mostrato poca qualità e dispiace per la giornata storta. Ci sono molti meriti loro ma anche demeriti nostri perchè non siamo stati puliti col pallone tra i piedi. Peccato, è stata una giornata storta»


E sull’espulsione di Lopes ad inizio ripresa, Possanzini aggiunge: «Non mi interessa, sarebbe come cercare una scusa. Mi concentro su ciò che non sono riuscito a dare ai ragazzi e basta. Non mi aspettavo che i miei non avessero quella brillantezza che hanno mostrato da inizio stagione, siamo stati poco lucidi e la Juve Stabia col passare del tempo ci è stata superiore»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Sono convinto che questa sconfitta possa farci bene, farci capire quanto sia difficile questo campionato. Abbiamo dei difetti, come tutte le squadre, siamo anche questi e in partite come queste bisogna cacciare fuori altro»

 

Altre notizie

Screenshot 2026-10-18 200415

Juve Stabia-Sudtirol 3-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 190540

Serie B: al “Manuzzi” termina 1-1 tra Cesena e Avellino. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
DeGiorgioConferenza021026

Juve Stabia-Sudtirol 3-0, De Giorgio: «Partita quasi perfetta, vogliamo scalare la classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 164410

Serie B, la Juve Stabia cala il tris contro il Südtirol e fa un favore al Palermo: rosanero sempre più soli in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (114) calabro

Padova, deciso il futuro di Calabro: niente esonero, la società conferma il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, Juve Stabia-Südtirol 1-0 all’intervallo: decide Sibilli. Palermo sempre primo, classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
mantova palermo 26-27 (10)

Il Giorno: “Palermo, cinismo da capolista. Segre e Hernani piegano il Mantova, Inzaghi consolida il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (95) PALLONE

Serie B, oggi si chiude la 7ª giornata: Palermo in fuga a +5, Pisa terzo. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, Inzaghi lancia l’OPA sulla Serie B. Rosanero spietati a Mantova, fuga da record

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
images (2)

Pisa-Cremonese 3-1, Pecchia: «Risultato fin troppo pesante, la squadra ha lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 220050

Ascoli-Empoli 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 215423

Benevento-Vicenza 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-18 200415

Juve Stabia-Sudtirol 3-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 194414

Serie A: il Milan batte 3-2 l’Atalanta e conquista il quarto posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
1h5a1057-1

Juve Stabia-Sudtirol 3-0, Possanzini: «Sconfitta sacrosanta, non mi aspettavo questa prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 191253

Serie C girone A: l’Alcione Milano cala il poker al Desenzano, pari tra Albinoleffe e Novara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 192447

Serie C girone C: vince il Barletta sul Picerno, pari a reti bianche tra Sorrento e Casertana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026