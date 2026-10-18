Serie A: il Milan batte 3-2 l’Atalanta e conquista il quarto posto. La classifica aggiornata
Arriva una grande vittoria per il Milan, che a “San Siro” si impone per 3-2 sull’Atalanta. Un successo meritato per i rossoneri, che nel finale rischiano la rimonta da parte degli uomini di Sarri.
Parte bene la formazione di Amorim, che al 14′ va il gol con Pulisic: l’arbitro però annulla per posizione di fuorigioco. Rispondono i bergamaschi, che un occasione enorme con Kristovic: l’attaccante scappa in profondità, supera Maignan, ma conclude di poco fuori a lato con il mancino.
Al 24′ arriva l’episodio che permette al Milan di sbloccare l’incontro: tiro di Musah dal limite dell’area e fallo di mano di Obric appena entrato, dal dischetto va Ramos che con freddezza batte Carnesecchi. Nel finale di tempo c’è spazio anche per la rete del raddoppio, firmata da Rabiot.
Ad inizio ripresa i padroni di casa hanno un altra occasione dal dischetto per portarsi sul 3-0: dagli 11 metri va nuovamente il numero 9 rossonero, che stavolta si lascia ipnotizzare dal portiere avversario. Il terzo gol degli uomini di Amorim arriva però poco dopo, con l’incornata vincente di Gila sugli sviluppi di corner. L’Atalanta reagisce, riaprendo l’incontro con le reti di Gaetano e Krstovic. Non basta però ai nerazzurri, che escono da “San Siro” sconfitti.
Tre punti che permettono al Milan di balzare al quarto posto in classifica, portandosi a 15 punti a 4 lunghezze di distacco dalla capolista Inter. Perde un altro scontro diretto invece la formazione di Maurizio Sarri, ferma a quota 9. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 19
Roma – 17
Lazio – 16
Milan – 15
Como – 14
Cagliari – 13
Frosinone – 13
Juventus – 11
Napoli – 10
Atalanta – 9
Lecce – 9
Sassuolo – 8
Torino – 7
Bologna – 5
Monza – 4
Parma – 4
Udinese – 4
Genoa – 4
Fiorentina – 4