Juve Stabia-Sudtirol 3-0: gli highlights del match

Prestazione convincente della Juve Stabia, che supera il Südtirol per 3-0 e si prende la scena con tre reti distribuite tra primo e secondo tempo. A sbloccare la gara è Sibilli al 43’, con un gol che permette ai padroni di casa di andare al riposo in vantaggio.

Ad inizio ripresa arriva l’espulsione di Lopes, che lascia gli altoatesini in dieci e cambia gli equilibri della partita. Le Vespe sfruttano la superiorità numerica e allungano con Di Nardo al 73’, prima del sigillo finale di Sandrucci. Un successo netto per la Juve Stabia, che chiude la sfida portando a casa i tre punti. Di seguito gli highlights del match:



