Serie B: a “Marassi” 1-1 all’intervallo tra Sampdoria e Arezzo
Un primo tempo combattuto quello di “Marassi” tra Sampdoria e Arezzo, terminato sul parziale di 1-1. Una gara equilibrata fino a questo momento, giocata sotto la pioggia battente di Genova.
Grande partenza dei blucerchiati, che al 9′ riescono subito a sbloccare il risultato: cross di Begic per Verschaeren, che tira ma strozza la sfera che arriva a Herderson che insacca sotto misura. La reazione dei padroni di casa arriva subito, riuscendo a riportare il match in equilibrio con Arena, che sfrutta l’assist di Eklu e prova la conclusione di sinistro da fuori area: disastroso Vindahl, che non trattiene un tiro centrale che si insacca alle sue spalle.
Nella seconda metà di tempo le due squadre si danno battaglia, senza però creare particolari pericoli. Si va dunque al riposo sul risultato di 1-1, con la ripresa che sarà decisiva per le sorti dell’incontro.