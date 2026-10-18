Serie B: a “Marassi” 1-1 all’intervallo tra Sampdoria e Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 201627

Un primo tempo combattuto quello di “Marassi” tra Sampdoria e Arezzo, terminato sul parziale di 1-1. Una gara equilibrata fino a questo momento, giocata sotto la pioggia battente di Genova.

Grande partenza dei blucerchiati, che al 9′ riescono subito a sbloccare il risultato: cross di Begic per Verschaeren, che tira ma strozza la sfera che arriva a Herderson che insacca sotto misura. La reazione dei padroni di casa arriva subito, riuscendo a riportare il match in equilibrio con Arena, che sfrutta l’assist di Eklu e prova la conclusione di sinistro da fuori area: disastroso Vindahl, che non trattiene un tiro centrale che si insacca alle sue spalle.


Nella seconda metà di tempo le due squadre si danno battaglia, senza però creare particolari pericoli. Si va dunque al riposo sul risultato di 1-1, con la ripresa che sarà decisiva per le sorti dell’incontro.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-18 200415

Juve Stabia-Sudtirol 3-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
1h5a1057-1

Juve Stabia-Sudtirol 3-0, Possanzini: «Sconfitta sacrosanta, non mi aspettavo questa prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 190540

Serie B: al “Manuzzi” termina 1-1 tra Cesena e Avellino. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
DeGiorgioConferenza021026

Juve Stabia-Sudtirol 3-0, De Giorgio: «Partita quasi perfetta, vogliamo scalare la classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 164410

Serie B, la Juve Stabia cala il tris contro il Südtirol e fa un favore al Palermo: rosanero sempre più soli in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (114) calabro

Padova, deciso il futuro di Calabro: niente esonero, la società conferma il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, Juve Stabia-Südtirol 1-0 all’intervallo: decide Sibilli. Palermo sempre primo, classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
mantova palermo 26-27 (10)

Il Giorno: “Palermo, cinismo da capolista. Segre e Hernani piegano il Mantova, Inzaghi consolida il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (95) PALLONE

Serie B, oggi si chiude la 7ª giornata: Palermo in fuga a +5, Pisa terzo. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, Inzaghi lancia l’OPA sulla Serie B. Rosanero spietati a Mantova, fuga da record

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
images (2)

Pisa-Cremonese 3-1, Pecchia: «Risultato fin troppo pesante, la squadra ha lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 220050

Ascoli-Empoli 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-18 201627

Serie B: a “Marassi” 1-1 all’intervallo tra Sampdoria e Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 200415

Juve Stabia-Sudtirol 3-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 194414

Serie A: il Milan batte 3-2 l’Atalanta e conquista il quarto posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
1h5a1057-1

Juve Stabia-Sudtirol 3-0, Possanzini: «Sconfitta sacrosanta, non mi aspettavo questa prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 191253

Serie C girone A: l’Alcione Milano cala il poker al Desenzano, pari tra Albinoleffe e Novara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026