Cesena-Avellino 1-1, Diamanti: «Fatichiamo a trovare gol. Cambio modulo? Lo rifarei»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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In seguito al match tra Cesena e Avellino, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei romagnoli, Alessandro Diamanti, commentando la prestazione della sua squadra e suonando la carica in vista dei prossimi impegni.

«Rifarei il cambio di modulo che è stato forzato visto che gli esterni avevano i crampi – ha spiegato il tecnico -. Pareggiare con l’Avellino è un merito, non un demerito. Ho fatto i complimenti alla squadra perché, i ragazzi hanno giocato da uomini. E’ un momento in cui fatichiamo a trovare il gol: ora riposiamo e da martedì…testa bassa e pedalare»


Diamanti lancia poi uno sguardo alla condizione fisica della sua squadra: «Hanno spinto tutti, proprio come dovevano spingere. D’Andrea veniva da un lungo periodo lontano dai campi. E’ un processo che va costruito attraverso il duro lavoro durante la settimana che deve far guadagnare minuti a tutti i giocatori. Sono felice della prestazione della squadra»

Infine, il tecnico suona la carica in vista dei prossimi impegni: «Dopo il triplice fischio sono entrato nello spogliatoio e ho detto: ‘Ragazzi, testa alta. Il primo che la abbassa, lo caccio fuori’. La testa, quando dai tutto e fai tutto quello che è nelle tue corde, va tenuta alta sempre. Nel calcio come nella vita»

 

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