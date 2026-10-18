Inzaghi a San Siro: «Tornare qui è ogni volta come se fosse la prima. Ho fatto una sorpresa a mio figlio»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Dopo la vittoria del Palermo contro il Mantova, Pippo Inzaghi ha trascorso la domenica a San Siro per assistere alla partita tra Milan e Atalanta. L’allenatore rosanero ha seguito la gara dagli spalti e, durante l’intervallo, è stato salutato dal pubblico milanista, che gli ha dedicato cori e applausi dopo averlo visto sul maxi schermo.

Inzaghi, ex attaccante e storico numero 9 del Milan, era accompagnato dal figlio Edo, che la prossima settimana compirà cinque anni. Per il bambino è stata la prima volta a San Siro con la maglia rossonera, un’occasione che il padre ha voluto rendere speciale.


Ai microfoni di MilanNews.it, Inzaghi ha ringraziato i tifosi per l’accoglienza ricevuta e ha rivolto un pensiero a Franco Baresi.

«Intanto ringrazio tutti. Il mio primo pensiero oggi va a Franco Baresi. È stato molto triste… Oggi volevo fare una sorpresa a mio figlio, che la prossima settimana fa 5 anni. Per me tornare in questo stadio è ogni volta come se fosse la prima volta, per lui è stata una grande emozione. Grazie a tutti, forza Milan!».

Una giornata particolare per Inzaghi, che ha potuto ritrovare il pubblico rossonero in occasione della sfida contro l’Atalanta, dopo gli impegni alla guida del Palermo

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