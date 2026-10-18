Palermo Women-S. Antonio Abate, Chiappara dopo la sconfitta: «Dobbiamo essere più incisive»

L’allenatore del Palermo Women, Emanuele Chiappara, ha commentato la sconfitta contro il S. Antonio Abate, analizzando la prestazione della squadra ai microfoni ufficiali del club.

Il tecnico rosanero ha evidenziato la buona proposta di gioco e le numerose occasioni create, sottolineando però la difficoltà nel concretizzare quanto costruito. «Resta il rammarico per il risultato, anche per quanto espresso in campo, ma va riconosciuto il merito delle avversarie, che si sono dimostrate caparbie», ha dichiarato.

Chiappara ha infine indicato la strada da seguire per ripartire: «Dobbiamo migliorare negli ultimi metri. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, cercando di essere più incisive in fase di finalizzazione».