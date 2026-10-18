Cesena-Avellino, Nesta: «Nella ripresa abbiamo messo sotto una grande squadra»

Alessandro Nesta ha commentato il pareggio dell’Avellino sul campo del Cesena, analizzando la prestazione della squadra al termine della gara del Manuzzi. L’allenatore ha riconosciuto le difficoltà del primo tempo, sottolineando invece la reazione mostrata nella ripresa.

«Primo tempo così così, devo trovare un modo io per permettere alla squadra di approcciare meglio fuori casa. Poi il secondo tempo bene, abbiamo messo sotto una grande squadra», ha dichiarato Nesta, assumendosi la responsabilità della mancanza di continuità nell’arco dei novanta minuti.





Il tecnico si è soffermato anche su Izzo, evidenziandone il contributo: «Sono contento, siamo una squadra unita, quando si vince e quando si perde, dobbiamo continuare così. Lui è un giocatore importante, ha esperienza e qualità».

Infine, Nesta ha elogiato il sostegno dei tifosi, invitando la squadra a sfruttarne l’entusiasmo: «Dobbiamo prendere la loro energia, perché possiamo essere una grande squadra».