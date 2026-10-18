Serie B, l’Arezzo espugna Marassi: Sampdoria battuta 2-1 in rimonta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
samp

L’Arezzo conquista una vittoria importante sul campo della Sampdoria, imponendosi per 2-1 nel posticipo di Serie B. Al Ferraris, i blucerchiati passano in vantaggio con Henderson, ma gli amaranto reagiscono e ribaltano il risultato grazie alle reti di Arena e Chierico.

La Sampdoria sblocca la gara al 9’: Begic mette al centro per Verschaeren, la cui conclusione diventa un assist involontario per Henderson, bravo a insaccare da pochi passi. La risposta dell’Arezzo arriva al 15’, quando Arena calcia dalla distanza e trova il pareggio, complice un’incertezza del portiere Vindahl.

Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa sono gli ospiti a prendere l’iniziativa. Al 60’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la respinta della difesa blucerchiata arriva al limite dell’area, dove Chierico si coordina alla perfezione e firma il gol del definitivo 2-1 con una potente conclusione al volo.

La Sampdoria prova a reagire con i cambi e aumenta la pressione nel finale, senza però riuscire a trovare il pareggio. L’Arezzo difende il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi, mentre per i liguri resta l’amarezza per una rimonta subita davanti al proprio pubblico.

LA CLASSIFICA

Palermo – 19

Mantova – 14

Pisa – 13

Modena – 13

Südtirol – 12

Ascoli – 12

Avellino – 11

Benevento – 11

Arezzo – 10

Entella – 9

Verona – 8

Cesena – 8

Carrarese – 7

Empoli – 7

Padova – 7

Cremonese – 6

L.R. Vicenza – 6

Juve Stabia – 5

Sampdoria – 4

Catanzaro – 4

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