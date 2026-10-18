Serie B, l’Arezzo espugna Marassi: Sampdoria battuta 2-1 in rimonta. La classifica aggiornata
L’Arezzo conquista una vittoria importante sul campo della Sampdoria, imponendosi per 2-1 nel posticipo di Serie B. Al Ferraris, i blucerchiati passano in vantaggio con Henderson, ma gli amaranto reagiscono e ribaltano il risultato grazie alle reti di Arena e Chierico.
La Sampdoria sblocca la gara al 9’: Begic mette al centro per Verschaeren, la cui conclusione diventa un assist involontario per Henderson, bravo a insaccare da pochi passi. La risposta dell’Arezzo arriva al 15’, quando Arena calcia dalla distanza e trova il pareggio, complice un’incertezza del portiere Vindahl.
Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa sono gli ospiti a prendere l’iniziativa. Al 60’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la respinta della difesa blucerchiata arriva al limite dell’area, dove Chierico si coordina alla perfezione e firma il gol del definitivo 2-1 con una potente conclusione al volo.
La Sampdoria prova a reagire con i cambi e aumenta la pressione nel finale, senza però riuscire a trovare il pareggio. L’Arezzo difende il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi, mentre per i liguri resta l’amarezza per una rimonta subita davanti al proprio pubblico.
LA CLASSIFICA
Palermo – 19
Mantova – 14
Pisa – 13
Modena – 13
Südtirol – 12
Ascoli – 12
Avellino – 11
Benevento – 11
Arezzo – 10
Entella – 9
Verona – 8
Cesena – 8
Carrarese – 7
Empoli – 7
Padova – 7
Cremonese – 6
L.R. Vicenza – 6
Juve Stabia – 5
Sampdoria – 4
Catanzaro – 4