Serie A, Juventus-Lazio 0-1 all’intervallo: Provstgaard porta avanti i biancocelesti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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La Lazio chiude in vantaggio il primo tempo contro la Juventus: all’intervallo il risultato è di 1-0 per la squadra biancoceleste, grazie alla rete di Oliver Provstgaard al 37’.

La partita si apre con occasioni da entrambe le parti. Al 5’ Alajbegovic impegna Mandas con una conclusione centrale, mentre all’11’ González spreca una buona opportunità calciando debolmente tra le braccia del portiere laziale.


Al 24’ la Juventus trova anche la via del gol con Kolo Muani, ma la rete viene annullata dopo il controllo del VAR per fuorigioco. I bianconeri provano a insistere, ma al 37’ è la Lazio a sbloccare il risultato: Zaccagni disegna un cross preciso e Provstgaard, di testa dagli undici metri, batte Vicario.

Nel finale gli ospiti sfiorano il raddoppio al 44’, quando il tiro di Nuno Tavares si stampa sulla traversa. Dopo due minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi con la Lazio avanti 1-0 e la Juventus chiamata a reagire nella ripresa.

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