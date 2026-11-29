Serie A, il Como travolge la Juventus: Nico Paz e Douvikas firmano il 3-0. La classifica aggiornata
La partita si mette subito in salita per la Juventus, costretta a giocare in inferiorità numerica per il rosso diretto rimediato dall’attaccante francese. Il Como prende in mano le redini del gioco, rendendosi pericoloso con Nico Paz e Yan Couto. I bianconeri provano a reagire con Koopmeiners e Woltemade, senza però riuscire a superare Butez. A sbloccare il risultato è Nico Paz al 45+1′: il talento argentino disegna una magistrale traiettoria su calcio di punizione, battendo Vicario e mandando i lariani al riposo in vantaggio.
Nella ripresa il Como aumenta la pressione, sfruttando la superiorità numerica e mantenendo il controllo del possesso palla. Al 63′ arriva il raddoppio con Anastasios Douvikas, bravo a sfruttare un pallone vagante in area e a insaccare nell’angolino basso alla destra del portiere. La Juventus fatica a reagire e all’80’ è ancora Douvikas a trovare la via della rete, firmando la doppietta personale e portando il risultato sul 3-0. Una prova di forza della formazione di Fabregas, che mette in grande difficoltà i bianconeri.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio – 35
Roma – 33
Inter – 32
Como – 29
Milan – 27
Frosinone – 23
Juventus – 21
Napoli – 19
Bologna – 19
Cagliari – 16
Genoa – 16
Atalanta – 15
Torino – 14
Lecce – 10
Monza – 10
Fiorentina – 9
Udinese – 9
Sassuolo – 9
Parma – 8
Venezia – 7