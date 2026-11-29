Il Como di Cesc Fabregas domina la sfida contro la Juventus, portandosi sul 3-0 grazie a una magia di Nico Paz e alla doppietta di Anastasios Douvikas. Serata da dimenticare per i bianconeri, condizionati dall’espulsione di Randal Kolo Muani dopo appena cinque minuti di gioco.

La partita si mette subito in salita per la Juventus, costretta a giocare in inferiorità numerica per il rosso diretto rimediato dall’attaccante francese. Il Como prende in mano le redini del gioco, rendendosi pericoloso con Nico Paz e Yan Couto. I bianconeri provano a reagire con Koopmeiners e Woltemade, senza però riuscire a superare Butez. A sbloccare il risultato è Nico Paz al 45+1′: il talento argentino disegna una magistrale traiettoria su calcio di punizione, battendo Vicario e mandando i lariani al riposo in vantaggio.

Nella ripresa il Como aumenta la pressione, sfruttando la superiorità numerica e mantenendo il controllo del possesso palla. Al 63′ arriva il raddoppio con Anastasios Douvikas, bravo a sfruttare un pallone vagante in area e a insaccare nell’angolino basso alla destra del portiere. La Juventus fatica a reagire e all’80’ è ancora Douvikas a trovare la via della rete, firmando la doppietta personale e portando il risultato sul 3-0. Una prova di forza della formazione di Fabregas, che mette in grande difficoltà i bianconeri.

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