Serie A, Como-Juventus 1-0 all’intervallo: magia di Nico Paz, bianconeri in dieci dal 5′
Si chiude sul risultato di 1-0 il primo tempo della sfida tra Como e Juventus, valida per la 13ª giornata di Serie A. A decidere la prima frazione è una splendida punizione di Nico Paz in pieno recupero, con i bianconeri costretti a giocare in inferiorità numerica sin dai primi minuti.
La gara si mette subito in salita per la Juventus: al 5′ Randal Kolo Muani viene espulso dal direttore di gara Maurizio Mariani per un duro intervento ai danni di un avversario. Il Como prova ad approfittare della superiorità numerica e al 14′ sfiora il vantaggio con Nico Paz, il cui colpo di testa viene neutralizzato da Vicario.
Nonostante l’uomo in meno, la Juventus prova a rendersi pericolosa con Koopmeiners al 21′ e Woltemade al 34′, senza però trovare la via della rete.
Problemi anche per Cesc Fabregas, costretto a effettuare due sostituzioni nel giro di un minuto: al 35′ Luis Milla lascia il campo per infortunio, sostituito da Samuele Ricci, mentre al 36′ Alex Valle viene rilevato da Kaiki.
L’episodio decisivo arriva al 45+1′: Nico Paz si incarica della battuta di un calcio di punizione e, con una magistrale conclusione a giro, supera Vicario, facendo esplodere il pubblico del Sinigaglia.
Il Como va così al riposo in vantaggio per 1-0, mentre la Juventus sarà chiamata a rimontare nella ripresa nonostante l’inferiorità numerica.