Venezia e Bologna non riescono a sbloccare il risultato in una sfida ricca di occasioni da entrambe le parti. Protagonisti i due portieri, Stankovic e Skorupski, mentre i lagunari devono fare i conti con una rete annullata dal VAR e un palo colpito nella ripresa.

Il Venezia parte con maggiore intraprendenza. Al 13′ Yeboah impegna Skorupski, bravo a respingere in calcio d’angolo una conclusione indirizzata verso l’angolino basso. Un minuto più tardi i lagunari trovano la rete del vantaggio con Halhal, che raccoglie un cross di Hainaut e batte il portiere rossoblù da distanza ravvicinata. Dopo un lungo controllo del VAR, tuttavia, l’arbitro Andrea Colombo annulla la rete per fuorigioco. Al 30′ Skorupski si oppone a una conclusione al volo di Kike Perez, mentre due minuti più tardi Odgaard calcia alto. Al 34′ altra importante occasione per il Venezia con Haps, che da pochi passi spedisce il pallone sopra la traversa. Il Bologna risponde al 38′ con un colpo di testa di Theate, bloccato da Stankovic. Nel finale Yeboah impegna nuovamente Skorupski, mentre Moreno non trova lo specchio della porta di testa. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Bologna prova a rendersi pericoloso con Casale, che al 51′ trova un’ottima risposta di Stankovic su un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 65′ il Venezia sfiora il vantaggio: Hainaut svetta di testa su una punizione calciata in area, ma il pallone si stampa sul palo. La partita si accende nel finale. All’82’ Ferguson impegna Stankovic con un colpo di testa, mentre un minuto più tardi Skorupski respinge una conclusione insidiosa di Lauberbach. All’87’ occasioni da entrambe le parti: Skorupski chiude lo specchio della porta a Helgason, mentre Stankovic si supera sui tentativi ravvicinati di Pobega e Piccoli, mantenendo inviolata la porta dei lagunari. Nonostante le numerose opportunità, il risultato resta fermo sullo 0-0, con entrambi i portieri grandi protagonisti dell’incontro.





LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 32

Roma 30

Inter 29

Milan 27

Como 26

Juventus 21

Frosinone 20

Bologna 19

Napoli 18

Genoa 16

Cagliari 16

Atalanta 15

Torino 14

Monza 10

Lecce 10

Fiorentina 9

Parma 8

Sassuolo 8

Venezia 7

Udinese 6