L’Arezzo riparte da Fabio Caserta. In occasione della presentazione del nuovo allenatore amaranto, il presidente Guglielmo Manzo ha spiegato le motivazioni che hanno portato all’esonero di Cristian Bucchi, raccontando anche i retroscena della trattativa con il nuovo tecnico.

Il patron del club toscano si è soffermato inoltre sul prossimo calciomercato, confermando la volontà della società di intervenire per rinforzare l’organico.

Sull’esonero di Bucchi: «Prima di tutto un ringraziamento a Cristian per quello che ci ha dato in questi due anni, soprattutto per l’uomo che è e per quello che ci ha trasmesso. Ci ha fatto molto, molto male doverci separare, perché purtroppo il calcio ha delle regole non scritte che vanno in qualche modo affrontate. Ci siamo salutati, come è giusto, con il sorriso sulle labbra, da uomini veri, e lo porteremo sempre nel cuore perché chiaramente parliamo del condottiero che ci ha portato a vincere il campionato. La scelta è stata dolorosissima, però bisognava, come ho spiegato a lui, che ha ampiamente capito, dare una svolta a tutto questo. Almeno speriamo di aver fatto la cosa giusta, siamo convinti di aver fatto quello che era giusto fare in questo momento. Quindi adesso si va avanti, si continua, più forti di prima, con sempre più determinazione, con un nuovo condottiero che sono convinto ci porterà a fare sempre meglio».





Sulla scelta di Fabio Caserta: «Perché è stato scelto proprio lui? A me è sempre piaciuto Fabio come allenatore. Due anni fa abbiamo provato a portarlo da noi, ma ovviamente lui, giustamente, all’epoca ha cercato di mantenere la categoria in Serie B e infatti ha fatto bene per quelle che erano le sue scelte. Questa volta abbiamo alzato il telefono, l’abbiamo chiamato e in dieci secondi ci siamo messi d’accordo, perché la volontà di fare un percorso insieme era tanta. Ripeto, oltre al fatto che l’Arezzo è comunque una piazza viva, questo bisogna dirlo, noi ci abbiamo provato due anni fa e quindi potete immaginare che è stata l’unica telefonata che abbiamo fatto».

Sul calciomercato: «Noi con il direttore sono settimane che facciamo i piani per quanto riguarda il discorso di rinforzare la squadra, questo è inevitabile. Ci stiamo guardando intorno con attenzione, come abbiamo sempre fatto, e sicuramente metteremo le mani dove serve».