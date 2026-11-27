Prosegue la prevendita dei biglietti per Palermo-Benevento, sfida in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Come riportato da Il Mattino, sono 140 i tagliandi finora emessi per il settore riservato ai sostenitori giallorossi.

Il dato è destinato a essere aggiornato nelle prossime ore, prima della chiusura della prevendita per il settore ospiti.

Palermo-Benevento, la designazione arbitrale

Come ricorda Il Mattino, a dirigere l’incontro sarà Crezzini, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Gentile. Il quarto ufficiale sarà Allegretta, mentre al VAR ci sarà Volpi, assistito da Sozza in qualità di AVAR.





Nessuno squalificato, multa di 5mila euro al Benevento

Nessuno squalificato nelle file di Palermo e Benevento. Secondo quanto evidenziato da Il Mattino, il giudice sportivo ha però inflitto un’ammenda di 5mila euro alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva.

Il provvedimento, come riferisce Il Mattino, è legato al ritardo ingiustificato di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo della gara contro l’Empoli, con l’aggravante della recidiva.